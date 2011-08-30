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عند وجود ازدحام.. المرور السعودي يوصي باتباع هذه الإجراءات

قال: اتباع تنظيمات السير على الطريق يؤدي للوصول الآمن

أوصى المرور السعودي قائدي المركبات بعدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند وجود ازدحام مروري.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": عند وجود ازدحام مروري اتبع تنظيمات السير على الطريق، للوصول الآمن لوجهتك؛ يجب أن تتجنب التجاوز عبر كتف الطريق، وأعط أفضلية لعبور مركبات الطوارئ.

وأضاف عبر الإنفوجرافيك الذي نشره: حافظ على تركيزك، وابتعد عن استخدام الجوال، واترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك، والتزم بمسارك، ولا تتنقل بين المسارات؛ حتى وإن كانت حركتها أسرع.

المرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عند وجود ازدحام.. المرور السعودي يوصي باتباع هذه الإجراءات
سبق

أوصى المرور السعودي قائدي المركبات بعدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند وجود ازدحام مروري.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": عند وجود ازدحام مروري اتبع تنظيمات السير على الطريق، للوصول الآمن لوجهتك؛ يجب أن تتجنب التجاوز عبر كتف الطريق، وأعط أفضلية لعبور مركبات الطوارئ.

وأضاف عبر الإنفوجرافيك الذي نشره: حافظ على تركيزك، وابتعد عن استخدام الجوال، واترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك، والتزم بمسارك، ولا تتنقل بين المسارات؛ حتى وإن كانت حركتها أسرع.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
08:25 AM

عند وجود ازدحام.. المرور السعودي يوصي باتباع هذه الإجراءات

قال: اتباع تنظيمات السير على الطريق يؤدي للوصول الآمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,047

أوصى المرور السعودي قائدي المركبات بعدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند وجود ازدحام مروري.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": عند وجود ازدحام مروري اتبع تنظيمات السير على الطريق، للوصول الآمن لوجهتك؛ يجب أن تتجنب التجاوز عبر كتف الطريق، وأعط أفضلية لعبور مركبات الطوارئ.

وأضاف عبر الإنفوجرافيك الذي نشره: حافظ على تركيزك، وابتعد عن استخدام الجوال، واترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك، والتزم بمسارك، ولا تتنقل بين المسارات؛ حتى وإن كانت حركتها أسرع.

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