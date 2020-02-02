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المسند: موجة باردة جديدة نهاية الأسبوع

قال: استقرار جوي عام اليوم بمناطق المملكة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تتأثر أجواء المملكة بموجة جديدة باردة نهاية الأسبوع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم متوقع استقرار جوي عام في عناصر الطقس، ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة القادمة.

وأضاف: متوقع أن تتأثر #السعودية بموجة باردة جديدة، قد تبدأ خلال نهاية الأسبوع الحالي، وذروتها منتصف الأسبوع القادم تقريبًا".

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: موجة باردة جديدة نهاية الأسبوع
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تتأثر أجواء المملكة بموجة جديدة باردة نهاية الأسبوع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم متوقع استقرار جوي عام في عناصر الطقس، ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة القادمة.

وأضاف: متوقع أن تتأثر #السعودية بموجة باردة جديدة، قد تبدأ خلال نهاية الأسبوع الحالي، وذروتها منتصف الأسبوع القادم تقريبًا".

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
08:27 AM

المسند: موجة باردة جديدة نهاية الأسبوع

قال: استقرار جوي عام اليوم بمناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تتأثر أجواء المملكة بموجة جديدة باردة نهاية الأسبوع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم متوقع استقرار جوي عام في عناصر الطقس، ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة القادمة.

وأضاف: متوقع أن تتأثر #السعودية بموجة باردة جديدة، قد تبدأ خلال نهاية الأسبوع الحالي، وذروتها منتصف الأسبوع القادم تقريبًا".

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