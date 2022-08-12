"الزعاق" يكشف سبب هالة الشمس اليوم على حفر الباطن

يبلغ نصف قطرها 22 درجة ويمكن رؤيتها

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، سبب هالة الشمس التي ظهرت اليوم على حفر الباطن.

وقال إنها تحدث نتيجة انكسار ضوء الشمس بطبقة الغلاف الجوي المشبع بالرطوبة والبلورات الثلجية التي تحتويها السحب العالية.

وأضاف "الزعاق" عبر حسابه في "تويتر": هالة الشمس عبارة عن حلقة عظيمة تحيط بالشمس، وتحدث كثيراً للقمر في حال إبداره مع توفر الظروف.

يُذكر أن الهالة الشمسية يبلغ نصف قطرها 22 درجة وهي ظاهرة بصرية يمكن رؤيتها في كل مناطق السعودية طوال العام، ضمن غيوم ضبابية باردة تحتوي على كريستالات الجليد حتى في الطقس الحار.