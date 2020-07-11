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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

مصحوبة بتدنٍ للرؤية بالحناكية والمهد وتستمر للثامنة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم.

وتضمن التنبيه رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تشمل الحناكية والمهد، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم.

وتضمن التنبيه رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تشمل الحناكية والمهد، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
12:15 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

مصحوبة بتدنٍ للرؤية بالحناكية والمهد وتستمر للثامنة مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم.

وتضمن التنبيه رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تشمل الحناكية والمهد، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

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