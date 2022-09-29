النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سبعينية" لا علاقة لها بالاقتصاد.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء في تاريخ تونس؟

أكاديمية متخصصة في علوم الجيولوجيا

في سابقة في التاريخ التونسي، ستترأس امرأة هي نجلاء بودن رمضان مجلس الوزراء؛ بعد تكليفها من قبل الرئيس قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، فمن هي هذه السيدة التي ستأتي في ظروف متوترة تعيشها تونس؟

نجلاء بودن من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان، هي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين مختصّة في علوم الجيولوجيا، وكانت تشرف على خطة لتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل تكليفها بمهمتها الجديدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعينت نجلاء بودن مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، وشغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

وهذه الحكومة هي الأولى التي ستشكّل بعد إقالة رئيس الوزراء السابق من قبل "سعيّد" وتعليقه أعمال البرلمان وتوليه السلطات منذ أكثر من شهرين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"سبعينية" لا علاقة لها بالاقتصاد.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء في تاريخ تونس؟
سبق

في سابقة في التاريخ التونسي، ستترأس امرأة هي نجلاء بودن رمضان مجلس الوزراء؛ بعد تكليفها من قبل الرئيس قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، فمن هي هذه السيدة التي ستأتي في ظروف متوترة تعيشها تونس؟

نجلاء بودن من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان، هي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين مختصّة في علوم الجيولوجيا، وكانت تشرف على خطة لتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل تكليفها بمهمتها الجديدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعينت نجلاء بودن مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، وشغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

وهذه الحكومة هي الأولى التي ستشكّل بعد إقالة رئيس الوزراء السابق من قبل "سعيّد" وتعليقه أعمال البرلمان وتوليه السلطات منذ أكثر من شهرين.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
02:49 PM

"سبعينية" لا علاقة لها بالاقتصاد.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء في تاريخ تونس؟

أكاديمية متخصصة في علوم الجيولوجيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,795

في سابقة في التاريخ التونسي، ستترأس امرأة هي نجلاء بودن رمضان مجلس الوزراء؛ بعد تكليفها من قبل الرئيس قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، فمن هي هذه السيدة التي ستأتي في ظروف متوترة تعيشها تونس؟

نجلاء بودن من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان، هي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين مختصّة في علوم الجيولوجيا، وكانت تشرف على خطة لتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل تكليفها بمهمتها الجديدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعينت نجلاء بودن مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، وشغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

وهذه الحكومة هي الأولى التي ستشكّل بعد إقالة رئيس الوزراء السابق من قبل "سعيّد" وتعليقه أعمال البرلمان وتوليه السلطات منذ أكثر من شهرين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,769
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,946
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,370

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة