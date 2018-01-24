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شاهد.. إزالة مباسط عشوائية بحراج الخشب بالعكيشية وضبط مديريها

حملة نفّذتها بلدية جنوب مكة الفرعية وسلّمت المخالفين لجهة الاختصاص

ضبطت بلدية جنوب مكة الفرعية، 14 عاملاً مخالفين لنظام العمل، يديرون مباسط عشوائية في حراج الخشب بمنطقة العكيشية بمكة المكرمة.

‏وقالت أمانة العاصمة المقدسة: إن بلدية جنوب مكة الفرعية، نفّذت حملة لإزالة المباسط العشوائية في حراج الخشب بمنطقة العكيشية، التي تديرها عمالة مخالفة لنظام العمل، وتم اتخاذ اللازم وتسليم 14 عاملاً لجهة الاختصاص.

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شاهد.. إزالة مباسط عشوائية بحراج الخشب بالعكيشية وضبط مديريها
سبق

ضبطت بلدية جنوب مكة الفرعية، 14 عاملاً مخالفين لنظام العمل، يديرون مباسط عشوائية في حراج الخشب بمنطقة العكيشية بمكة المكرمة.

‏وقالت أمانة العاصمة المقدسة: إن بلدية جنوب مكة الفرعية، نفّذت حملة لإزالة المباسط العشوائية في حراج الخشب بمنطقة العكيشية، التي تديرها عمالة مخالفة لنظام العمل، وتم اتخاذ اللازم وتسليم 14 عاملاً لجهة الاختصاص.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
10:07 AM

شاهد.. إزالة مباسط عشوائية بحراج الخشب بالعكيشية وضبط مديريها

حملة نفّذتها بلدية جنوب مكة الفرعية وسلّمت المخالفين لجهة الاختصاص

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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2,286

ضبطت بلدية جنوب مكة الفرعية، 14 عاملاً مخالفين لنظام العمل، يديرون مباسط عشوائية في حراج الخشب بمنطقة العكيشية بمكة المكرمة.

‏وقالت أمانة العاصمة المقدسة: إن بلدية جنوب مكة الفرعية، نفّذت حملة لإزالة المباسط العشوائية في حراج الخشب بمنطقة العكيشية، التي تديرها عمالة مخالفة لنظام العمل، وتم اتخاذ اللازم وتسليم 14 عاملاً لجهة الاختصاص.

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