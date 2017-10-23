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بالصور.. رفع أجهزة القياس الحراري من مداخل المسجد الحرام

تزامنًا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية والإلزام بالكمامات

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، برفع جميع أجهزة القياس الحراري الموجودة على مداخل المسجد الحرام.

وقال وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري: بعد ٢٠ شهرًا ‏من وضع الكاميرات الحرارية على مداخل المسجد الحرام قامت الوكالة برفعها.

وأضاف: جاء ذلك تزامنًا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية وإلزام قاصدي بيت الله باستخراج التصاريح عن طريق التطبيقات "اعتمرنا، وتوكلنا" لأداء العمرة والصلاة، والالتزام التام بارتداء الكمامة طيلة تواجدهم في المسجد الحرام.

ودعا الله تعالى أن يحفظ ولاة الأمر ويجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمات للمعتمرين والمصلين، وأن يجزي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خير الجزاء على حرصه الدؤوب وتوجيهاته السديدة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي وزوار بيت الله الحرام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. رفع أجهزة القياس الحراري من مداخل المسجد الحرام
سبق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، برفع جميع أجهزة القياس الحراري الموجودة على مداخل المسجد الحرام.

وقال وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري: بعد ٢٠ شهرًا ‏من وضع الكاميرات الحرارية على مداخل المسجد الحرام قامت الوكالة برفعها.

وأضاف: جاء ذلك تزامنًا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية وإلزام قاصدي بيت الله باستخراج التصاريح عن طريق التطبيقات "اعتمرنا، وتوكلنا" لأداء العمرة والصلاة، والالتزام التام بارتداء الكمامة طيلة تواجدهم في المسجد الحرام.

ودعا الله تعالى أن يحفظ ولاة الأمر ويجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمات للمعتمرين والمصلين، وأن يجزي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خير الجزاء على حرصه الدؤوب وتوجيهاته السديدة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي وزوار بيت الله الحرام.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
07:04 PM

بالصور.. رفع أجهزة القياس الحراري من مداخل المسجد الحرام

تزامنًا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية والإلزام بالكمامات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، برفع جميع أجهزة القياس الحراري الموجودة على مداخل المسجد الحرام.

وقال وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري: بعد ٢٠ شهرًا ‏من وضع الكاميرات الحرارية على مداخل المسجد الحرام قامت الوكالة برفعها.

وأضاف: جاء ذلك تزامنًا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية وإلزام قاصدي بيت الله باستخراج التصاريح عن طريق التطبيقات "اعتمرنا، وتوكلنا" لأداء العمرة والصلاة، والالتزام التام بارتداء الكمامة طيلة تواجدهم في المسجد الحرام.

ودعا الله تعالى أن يحفظ ولاة الأمر ويجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمات للمعتمرين والمصلين، وأن يجزي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خير الجزاء على حرصه الدؤوب وتوجيهاته السديدة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي وزوار بيت الله الحرام.

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