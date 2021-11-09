"احتجاجات النفايات".. متظاهرون تونسيون يحرقون مركزًا للشرطة

مواجهة عنيفة في الشوارع.. والأمن يطلق الغاز المسيل للدموع

أضرم محتجون تونسيون، يرفضون قرار السلطات إعادة فتح مكب نفايات في بلدة عقارب بجنوب البلاد، النار اليوم الثلاثاء، في مركز للحرس الوطني، في تصعيد لاحتجاج اندلع في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وذكر شهود عيان أن مواجهات عنيفة تدور حاليًا في شوارع البلدة بين الشبان والشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين يحاولون قطع الطرق ورشق القوات الأمنية بالحجارة، وفقًا لـ"رويترز".

ويأتي التصعيد بعد يوم من وفاة شاب، بين شهود عيان وعائلته أنه توفي اختناقًا بالغاز الذي أطلقته الشرطة بالبلدة، فيما أشارت وزارة الداخلية إلى أن "الشخص لا علاقة له بالاحتجاجات وتوفي في منزله على بعد ستة كيلومترات من الاحتجاج بسبب أزمة صحية طارئة".

وأغلق مكب نفايات بعقارب الواقعة على بعد 20 كيلومتراً من صفاقس هذا العام، بعد أن اشتكى أهالي البلدة من انتشار الأمراض، لكن إغلاقه بقرار قضائي تسبب في تراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية لمدة شهر تقريبًا، مما دفع الآلاف للاحتجاج في صفاقس.