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"المطلق": أعداء المملكة "حزب الله" والحوثي وإيران وبعض شيعة أفغانستان

أكد مسؤوليتهم عن ترويج المخدرات محاولة إيصالها للسعودية

جدد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، التأكيد بأن أعداء المملكة العربية السعودية هم حزب الله اللبناني الإرهابي ومليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبعض شيعة أفغانستان.


وأضاف "المطلق"، في حديثه لبرنامج "فتاوى" على القناة السعودية، أن هؤلاء هم الذين يهربون المخدرات إلى السعودية، محذراً من أن بعض أبناء المملكة ممن وصفهم بالخونة والظلمة الذي يقبلون القيام بترويجها بين إخوانهم وفي مجتمعهم وفي أوساط الشباب من أجل حفنة من المال.

وتابع: "هؤلاء أخبث الناس فهم يجتهدون ليلاً ونهاراً في إغواء الشباب وتدمير الأسر".

وشدد "المطلق"، على أهمية ووجوب التعاون والتكاتف من الجميع بأن يكون المجتمع يداً واحدة لصد هذا الغزو الخبيث الذي دمر الأسر والمجتمعات وأفسد حياة كثير من الشباب والرجال.

وأشار إلى خطورة تأثير المخدرات على الفرد والمجتمع فهي إدمان تقود إلى الجنون، لافتاً إلى كثرة المتأثرين عقلياً اليوم جراء تعاطي المخدرات مقارنة بما كان في الرياض قبل 40 سنة، حيث لم يكن يتجاوز الرقم الحالة أو الحالتين فقط.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت تحت وسم "#الحرب_على_المخدرات"، إحباط محاولة تهريب "451,807" أقراص إمفيتامين متجهة إلى المملكة عن طريق البحر قادمة من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطلق": أعداء المملكة "حزب الله" والحوثي وإيران وبعض شيعة أفغانستان
سبق

جدد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، التأكيد بأن أعداء المملكة العربية السعودية هم حزب الله اللبناني الإرهابي ومليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبعض شيعة أفغانستان.


وأضاف "المطلق"، في حديثه لبرنامج "فتاوى" على القناة السعودية، أن هؤلاء هم الذين يهربون المخدرات إلى السعودية، محذراً من أن بعض أبناء المملكة ممن وصفهم بالخونة والظلمة الذي يقبلون القيام بترويجها بين إخوانهم وفي مجتمعهم وفي أوساط الشباب من أجل حفنة من المال.

وتابع: "هؤلاء أخبث الناس فهم يجتهدون ليلاً ونهاراً في إغواء الشباب وتدمير الأسر".

وشدد "المطلق"، على أهمية ووجوب التعاون والتكاتف من الجميع بأن يكون المجتمع يداً واحدة لصد هذا الغزو الخبيث الذي دمر الأسر والمجتمعات وأفسد حياة كثير من الشباب والرجال.

وأشار إلى خطورة تأثير المخدرات على الفرد والمجتمع فهي إدمان تقود إلى الجنون، لافتاً إلى كثرة المتأثرين عقلياً اليوم جراء تعاطي المخدرات مقارنة بما كان في الرياض قبل 40 سنة، حيث لم يكن يتجاوز الرقم الحالة أو الحالتين فقط.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت تحت وسم "#الحرب_على_المخدرات"، إحباط محاولة تهريب "451,807" أقراص إمفيتامين متجهة إلى المملكة عن طريق البحر قادمة من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
06:46 PM

"المطلق": أعداء المملكة "حزب الله" والحوثي وإيران وبعض شيعة أفغانستان

أكد مسؤوليتهم عن ترويج المخدرات محاولة إيصالها للسعودية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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جدد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، التأكيد بأن أعداء المملكة العربية السعودية هم حزب الله اللبناني الإرهابي ومليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبعض شيعة أفغانستان.


وأضاف "المطلق"، في حديثه لبرنامج "فتاوى" على القناة السعودية، أن هؤلاء هم الذين يهربون المخدرات إلى السعودية، محذراً من أن بعض أبناء المملكة ممن وصفهم بالخونة والظلمة الذي يقبلون القيام بترويجها بين إخوانهم وفي مجتمعهم وفي أوساط الشباب من أجل حفنة من المال.

وتابع: "هؤلاء أخبث الناس فهم يجتهدون ليلاً ونهاراً في إغواء الشباب وتدمير الأسر".

وشدد "المطلق"، على أهمية ووجوب التعاون والتكاتف من الجميع بأن يكون المجتمع يداً واحدة لصد هذا الغزو الخبيث الذي دمر الأسر والمجتمعات وأفسد حياة كثير من الشباب والرجال.

وأشار إلى خطورة تأثير المخدرات على الفرد والمجتمع فهي إدمان تقود إلى الجنون، لافتاً إلى كثرة المتأثرين عقلياً اليوم جراء تعاطي المخدرات مقارنة بما كان في الرياض قبل 40 سنة، حيث لم يكن يتجاوز الرقم الحالة أو الحالتين فقط.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت تحت وسم "#الحرب_على_المخدرات"، إحباط محاولة تهريب "451,807" أقراص إمفيتامين متجهة إلى المملكة عن طريق البحر قادمة من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية.

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