النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف" يودع 6.5 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف

يهدف إلى تحفيزهم على التوطين ورفع مساهمة السعوديين في سوق العمل

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 6.5 مليون ريال في الحسابات البنكية لـ744 منشأة في القطاع خاص، تمثل نسبة الدعم المالي لشهر فبراير للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، حيث يتحمل البرنامج نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، بعد تسجيلهم في البرنامج.

ويهدف برنامج دعم التوظيف إلى رفع المهارات، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل ببرامج تدريبية عن طريق (منصة دروب) وتدريب على رأس العمل وتدريب لدى جهات تدريبية معتمدة بما يتلاءم مع احتياج السوق.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف عن طريق البرنامج إلى 36 شهراً، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة من الدعم، كما يتم زيادة نسبة للدعم تصل إلى 10% دعماً إضافياً، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسة والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وكذلك في حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 15 آلاف ريال، المعلن من خلال البرنامج والمقيد كأجر في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأتاح "هدف" للمنشآت أربع خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف" يودع 6.5 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف
سبق

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 6.5 مليون ريال في الحسابات البنكية لـ744 منشأة في القطاع خاص، تمثل نسبة الدعم المالي لشهر فبراير للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، حيث يتحمل البرنامج نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، بعد تسجيلهم في البرنامج.

ويهدف برنامج دعم التوظيف إلى رفع المهارات، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل ببرامج تدريبية عن طريق (منصة دروب) وتدريب على رأس العمل وتدريب لدى جهات تدريبية معتمدة بما يتلاءم مع احتياج السوق.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف عن طريق البرنامج إلى 36 شهراً، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة من الدعم، كما يتم زيادة نسبة للدعم تصل إلى 10% دعماً إضافياً، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسة والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وكذلك في حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 15 آلاف ريال، المعلن من خلال البرنامج والمقيد كأجر في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأتاح "هدف" للمنشآت أربع خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:30 AM

"هدف" يودع 6.5 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف

يهدف إلى تحفيزهم على التوطين ورفع مساهمة السعوديين في سوق العمل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
699

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 6.5 مليون ريال في الحسابات البنكية لـ744 منشأة في القطاع خاص، تمثل نسبة الدعم المالي لشهر فبراير للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، حيث يتحمل البرنامج نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، بعد تسجيلهم في البرنامج.

ويهدف برنامج دعم التوظيف إلى رفع المهارات، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل ببرامج تدريبية عن طريق (منصة دروب) وتدريب على رأس العمل وتدريب لدى جهات تدريبية معتمدة بما يتلاءم مع احتياج السوق.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف عن طريق البرنامج إلى 36 شهراً، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة من الدعم، كما يتم زيادة نسبة للدعم تصل إلى 10% دعماً إضافياً، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسة والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وكذلك في حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 15 آلاف ريال، المعلن من خلال البرنامج والمقيد كأجر في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأتاح "هدف" للمنشآت أربع خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,184
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,410
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,364
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,395

المقالات

القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة