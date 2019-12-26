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تحقيقات في مصرع شاب غرقاً بشاطئ المجيرمة بالليث

استقبل جثمانه المركز الصحي وتولت الشرطة ملف الحادث

لقي مقيم من الجنسية البرماوية في العقد الثالث من عمره، مصرعه، اليوم، غرقاً في منطقة شاطئ مجيرمة التابعة لمحافظة الليث.

وفي التفاصيل وبحسب معلومات "سبق"، استقبل مركز صحي المجيرمة بالليث مقيماً من الجنسية البرماوية متوفى بحسب إفادة ذويه بأنه توفي غرقاً في منطقة شاطئ المجيرمة التابع لمحافظة الليث.

وأوضحت المصادر أن المتوفى برماوي الجنسية في العقد الثالث من العمر، وتولت شرطة محافظة الليث ملف الحادث؛ لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.

مصرع شاب غرقاً شاطئ المجيرمة بالليث مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحقيقات في مصرع شاب غرقاً بشاطئ المجيرمة بالليث
سبق

لقي مقيم من الجنسية البرماوية في العقد الثالث من عمره، مصرعه، اليوم، غرقاً في منطقة شاطئ مجيرمة التابعة لمحافظة الليث.

وفي التفاصيل وبحسب معلومات "سبق"، استقبل مركز صحي المجيرمة بالليث مقيماً من الجنسية البرماوية متوفى بحسب إفادة ذويه بأنه توفي غرقاً في منطقة شاطئ المجيرمة التابع لمحافظة الليث.

وأوضحت المصادر أن المتوفى برماوي الجنسية في العقد الثالث من العمر، وتولت شرطة محافظة الليث ملف الحادث؛ لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
02:01 PM

تحقيقات في مصرع شاب غرقاً بشاطئ المجيرمة بالليث

استقبل جثمانه المركز الصحي وتولت الشرطة ملف الحادث

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
2,847

لقي مقيم من الجنسية البرماوية في العقد الثالث من عمره، مصرعه، اليوم، غرقاً في منطقة شاطئ مجيرمة التابعة لمحافظة الليث.

وفي التفاصيل وبحسب معلومات "سبق"، استقبل مركز صحي المجيرمة بالليث مقيماً من الجنسية البرماوية متوفى بحسب إفادة ذويه بأنه توفي غرقاً في منطقة شاطئ المجيرمة التابع لمحافظة الليث.

وأوضحت المصادر أن المتوفى برماوي الجنسية في العقد الثالث من العمر، وتولت شرطة محافظة الليث ملف الحادث؛ لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.

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