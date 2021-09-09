استشاري: لا علاقة مباشرة بين السكر ومرض السرطان

قال إن زيادة الوزن تقود إلى أمراض ومضاعفات عديدة

كشف استشاري علاج الأورام بالأشعة، الدكتور هدير مصطفى مير، أن الدراسات أظهرت أن تناول السكر لا يؤدي بالضرورة إلى الإصابة بالسرطان.

وقال "مير": زيادة الوزن الناتجة عن تناول الأطعمة السكرية بكثرة تؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية بجانب خمول الجسم وعدم ممارسة أي نشاط رياضي، وذلك قد يمهد ويزيد من فرص الإصابة بهذا المرض، كما أوضحت أبحاث أخرى أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وقد تسبب تغيرات في مستويات الهرمونات مما قد يعرض أيضًا لخطر أكبر للإصابة بالسرطان.

وأشار إلى الجدل القائم في علاقة السكر والإصابة بالسرطان، إذ تتداول بعض التقارير العلمية عن وجود علاقة مباشرة بين السكر والتعرض للسرطان، بينما تنفي الأوساط الطبية صحة ذلك.

وقال: زيادة استهلاك الفرد للسكر تتجاوز المعدلات المحددة عالميًا لأجسامنا، وهي وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، للرجال: 150 سعرًا حراريًا في اليوم بما يعادل 37.5 غرامًا، أي 9 ملاعق صغيرة من السكر، وللنساء: 100 سعر حراري في اليوم أي 25 غرامًا بما يعادل 6 ملاعق صغيرة من السكر.

وأضاف: ترى منظمة الصحة العالمية أنه يجب أن لا تزيد نسبة السكر المتناولة يوميًا عن ست ملاعق، أي 25 غرامً يوميًا، وهذا يتوافق بما نسبته خمسة بالمئة من السعرات الحرارية الضرورية للجسم.

وأردف "مير": يجب الحد من تناول السكر في الأطعمة والمشروبات، وخصوصًا الأفراد الذين لا يمارسون أي نشاط رياضي، إذ تتراكم السعرات والدهون وتسبب زيادة الوزن، كما يجب عند شراء المعلبات مراعاة كميات السكر الموجودة، فهناك بعض الأطعمة السكرية لا تتضمن السكر في قائمة المكونات، لأنه غالبًا ما يتم إخفاؤه تحت أسماء مختلفة منها الفركتوز (سكر الفاكهة)، اللاكتوز (سكر الحليب)، سكروز (مصنوع من الفركتوز والغلوكوز)، مالتوز (سكر مصنوع من الحبوب)، جلوكوز، سكر العنب.

وأشار إلى أن الجمعية الأميركية للسرطان والمعهد الوطني للسرطان لا يعتقدون أن السكر يسبب السرطان، ولكن يؤكدون أن المشكلة الحقيقية هي السمنة، حيث تحرر الخلايا الدهنية البروتينات الالتهابية التي تسمى الأديبوكينات، والتي يمكن أن تتلف الحمض النووي، وتسبب في النهاية الأورام، وكلما زاد عدد الخلايا الدهنية الموجودة في الجسم، زاد احتمال انبعاث هذه البروتينات.

وشدد "مير" على أن فرط السمنة يعرض الإنسان لخطر عدة أنواع من السرطان.

وتابع بالقول: لا توجد علاقة مباشرة بين السكر ونشوء السرطان، ولكن يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر يوميًا دون حرقه عبر الرياضة إلى زيادة الوزن، وبالتالي فإن زيادة الوزن غير الصحية وقلة التمارين الرياضية يؤديان إلى زيادة المخاطر الصحية ومنها الإصابة بالسرطان.