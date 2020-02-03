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محافظ عفيف يفتتح المعرض التوعوي بهيئة الأمر بالمعروف

استمع لشرح عن العمل الإداري والميداني

افتتح محافظ عفيف، رشيد بن سليمان الجبرين، معرض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعوي والوقائي، بمقر هيئة المحافظة.

واطلع المحافظ على المعرض الذي تضمن مواد توعوية من إنتاج الرئاسة العامة لتعزيز اللحمة الوطنية والأمن الفكري.

كما تجول والوفد المرافق له، بمبنى الهيئة واستمع لشرح عن العمل الإداري والميداني.

وفي نهاية الزيارة سلم محافظ عفيف، شهادات الفائزين بمسابقة جائزة الرئيس العام للأمن الفكري.

ويشهد المعرض توافد أعداد كبيرة من الزوار وطلاب المدارس.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة واهتمام من مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتعزيز الجانب التوعوي والوقائي.

محافظ عفيف معرض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ عفيف يفتتح المعرض التوعوي بهيئة الأمر بالمعروف
سبق

افتتح محافظ عفيف، رشيد بن سليمان الجبرين، معرض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعوي والوقائي، بمقر هيئة المحافظة.

واطلع المحافظ على المعرض الذي تضمن مواد توعوية من إنتاج الرئاسة العامة لتعزيز اللحمة الوطنية والأمن الفكري.

كما تجول والوفد المرافق له، بمبنى الهيئة واستمع لشرح عن العمل الإداري والميداني.

وفي نهاية الزيارة سلم محافظ عفيف، شهادات الفائزين بمسابقة جائزة الرئيس العام للأمن الفكري.

ويشهد المعرض توافد أعداد كبيرة من الزوار وطلاب المدارس.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة واهتمام من مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتعزيز الجانب التوعوي والوقائي.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
05:21 PM

محافظ عفيف يفتتح المعرض التوعوي بهيئة الأمر بالمعروف

استمع لشرح عن العمل الإداري والميداني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح محافظ عفيف، رشيد بن سليمان الجبرين، معرض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعوي والوقائي، بمقر هيئة المحافظة.

واطلع المحافظ على المعرض الذي تضمن مواد توعوية من إنتاج الرئاسة العامة لتعزيز اللحمة الوطنية والأمن الفكري.

كما تجول والوفد المرافق له، بمبنى الهيئة واستمع لشرح عن العمل الإداري والميداني.

وفي نهاية الزيارة سلم محافظ عفيف، شهادات الفائزين بمسابقة جائزة الرئيس العام للأمن الفكري.

ويشهد المعرض توافد أعداد كبيرة من الزوار وطلاب المدارس.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة واهتمام من مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتعزيز الجانب التوعوي والوقائي.

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