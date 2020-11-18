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"الأرصاد": سحب رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 10 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الدرب، وبيش، وفرسان، والحرث، والدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والأجزاء الساحلية).

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية على جازان
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الدرب، وبيش، وفرسان، والحرث، والدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والأجزاء الساحلية).

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
01:06 PM

"الأرصاد": سحب رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 10 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الدرب، وبيش، وفرسان، والحرث، والدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والأجزاء الساحلية).

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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