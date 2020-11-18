"الأرصاد": سحب رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 10 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الدرب، وبيش، وفرسان، والحرث، والدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والأجزاء الساحلية).

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.