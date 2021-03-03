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"المساحة" تصدر كتاب جداول المد والجزر لسواحل المملكة 2021

يشتمل على القيم لمدة عام بناء على بيانات مرصودة لعدة سنوات

أصدرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية منشوراتها البحرية السنوية المتمثلة في كتاب جداول المد والجزر لسواحل المملكة العربية السعودية 2021م، وكتاب جداول التيارات المدّية السعودية 2021م.

ويتضمن كتاب جداول المد والجزر لسواحل المملكة على قيم المد والجزر لمدة عام قادم "قيم مستقبلية" ، يتم حسابها بناء على بيانات تم رصدها لعدة سنوات من خلال الشبكة الوطنية لمحطات رصد المد والجزر على سواحل البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، وبيانات رصد المد والجزر خلال أعمال المسوحات البحرية، ومن ثم إجراء تحليلات واستخدام برامج خاصة لتعطي قيم مستقبلية دقيقة للمد والجزر الفلكي .

وتستخدم الجداول في التخطيط للأنشطة البحرية مثل الإبحار في المناطق الضحلة، إضافة إلى أن لهذه البيانات دوراً مهماً في تعيين الحدود البحرية بين الدول كتحديد خط الأساس وخط الساحل وحدود المياه الإقليمية والاقتصادية والدولية وتحديد الجزر ومساحاتها .

ويتضمن كتاب جداول التيارات المدّية السعودية 2021 م جداول توضح سرعة واتجاه التيارات المدّية لمدة عام قادم في عدد من المواقع في المناطق البحرية التابعة للمملكة في البحر الأحمر والخليج العربي، حيث تكمن أهمية الجداول في معرفة الحركة الأفقية للتيارات السطحية الناتجة عن حركة المد والجزر، التي يستفاد منها في عدة مجالات من أهمها السيطرة على التلوث البحري كتسرب النفط أو المواد الكيميائية وغيرها، إضافة إلى عمليات الإنقاذ البحري .

وتعمل الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على إصدار هذه المنشورات سنوياً وتوزيعها على الجهات الحكومية ذات العلاقة من الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية للاستفادة منها في مجال البحوث والدراسات البحرية سواء التعليمية منها أو الأمنية أو الاقتصادية .

ويمكن الاستفادة من منتجات وخدمات المنشورات البحرية، والاطلاع على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية: https://www.gcs.gov.sa

وللحصول على نسخة من المنشورات البحرية أو الاستفسارات العامة يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@gcs.gov.sa، أو الاتصال على هاتف الهيئة 920000427 .

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"المساحة" تصدر كتاب جداول المد والجزر لسواحل المملكة 2021
سبق

أصدرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية منشوراتها البحرية السنوية المتمثلة في كتاب جداول المد والجزر لسواحل المملكة العربية السعودية 2021م، وكتاب جداول التيارات المدّية السعودية 2021م.

ويتضمن كتاب جداول المد والجزر لسواحل المملكة على قيم المد والجزر لمدة عام قادم "قيم مستقبلية" ، يتم حسابها بناء على بيانات تم رصدها لعدة سنوات من خلال الشبكة الوطنية لمحطات رصد المد والجزر على سواحل البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، وبيانات رصد المد والجزر خلال أعمال المسوحات البحرية، ومن ثم إجراء تحليلات واستخدام برامج خاصة لتعطي قيم مستقبلية دقيقة للمد والجزر الفلكي .

وتستخدم الجداول في التخطيط للأنشطة البحرية مثل الإبحار في المناطق الضحلة، إضافة إلى أن لهذه البيانات دوراً مهماً في تعيين الحدود البحرية بين الدول كتحديد خط الأساس وخط الساحل وحدود المياه الإقليمية والاقتصادية والدولية وتحديد الجزر ومساحاتها .

ويتضمن كتاب جداول التيارات المدّية السعودية 2021 م جداول توضح سرعة واتجاه التيارات المدّية لمدة عام قادم في عدد من المواقع في المناطق البحرية التابعة للمملكة في البحر الأحمر والخليج العربي، حيث تكمن أهمية الجداول في معرفة الحركة الأفقية للتيارات السطحية الناتجة عن حركة المد والجزر، التي يستفاد منها في عدة مجالات من أهمها السيطرة على التلوث البحري كتسرب النفط أو المواد الكيميائية وغيرها، إضافة إلى عمليات الإنقاذ البحري .

وتعمل الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على إصدار هذه المنشورات سنوياً وتوزيعها على الجهات الحكومية ذات العلاقة من الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية للاستفادة منها في مجال البحوث والدراسات البحرية سواء التعليمية منها أو الأمنية أو الاقتصادية .

ويمكن الاستفادة من منتجات وخدمات المنشورات البحرية، والاطلاع على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية: https://www.gcs.gov.sa

وللحصول على نسخة من المنشورات البحرية أو الاستفسارات العامة يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@gcs.gov.sa، أو الاتصال على هاتف الهيئة 920000427 .

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
04:51 PM

"المساحة" تصدر كتاب جداول المد والجزر لسواحل المملكة 2021

يشتمل على القيم لمدة عام بناء على بيانات مرصودة لعدة سنوات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية منشوراتها البحرية السنوية المتمثلة في كتاب جداول المد والجزر لسواحل المملكة العربية السعودية 2021م، وكتاب جداول التيارات المدّية السعودية 2021م.

ويتضمن كتاب جداول المد والجزر لسواحل المملكة على قيم المد والجزر لمدة عام قادم "قيم مستقبلية" ، يتم حسابها بناء على بيانات تم رصدها لعدة سنوات من خلال الشبكة الوطنية لمحطات رصد المد والجزر على سواحل البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، وبيانات رصد المد والجزر خلال أعمال المسوحات البحرية، ومن ثم إجراء تحليلات واستخدام برامج خاصة لتعطي قيم مستقبلية دقيقة للمد والجزر الفلكي .

وتستخدم الجداول في التخطيط للأنشطة البحرية مثل الإبحار في المناطق الضحلة، إضافة إلى أن لهذه البيانات دوراً مهماً في تعيين الحدود البحرية بين الدول كتحديد خط الأساس وخط الساحل وحدود المياه الإقليمية والاقتصادية والدولية وتحديد الجزر ومساحاتها .

ويتضمن كتاب جداول التيارات المدّية السعودية 2021 م جداول توضح سرعة واتجاه التيارات المدّية لمدة عام قادم في عدد من المواقع في المناطق البحرية التابعة للمملكة في البحر الأحمر والخليج العربي، حيث تكمن أهمية الجداول في معرفة الحركة الأفقية للتيارات السطحية الناتجة عن حركة المد والجزر، التي يستفاد منها في عدة مجالات من أهمها السيطرة على التلوث البحري كتسرب النفط أو المواد الكيميائية وغيرها، إضافة إلى عمليات الإنقاذ البحري .

وتعمل الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على إصدار هذه المنشورات سنوياً وتوزيعها على الجهات الحكومية ذات العلاقة من الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية للاستفادة منها في مجال البحوث والدراسات البحرية سواء التعليمية منها أو الأمنية أو الاقتصادية .

ويمكن الاستفادة من منتجات وخدمات المنشورات البحرية، والاطلاع على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية: https://www.gcs.gov.sa

وللحصول على نسخة من المنشورات البحرية أو الاستفسارات العامة يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@gcs.gov.sa، أو الاتصال على هاتف الهيئة 920000427 .

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