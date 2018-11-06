وأضاف: فوزية المغامسي؛ هي معلمة مادة الرياضيات في الثانوية ٥٦ في محافظة جدة، وعضو المجلس الاستشاري للمعلمين المعتمد أخيراً.

وقال العيسى؛ عبر حسابه في "تويتر": أبارك للمعلمة الأستاذة فوزية المغامسي؛ فوزها بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي .. طاقات مبدعة في قطاع التعليم.

هنّأ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ المعلمة فوزية المغامسي؛ الفائزة بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي.

"العيسى" مهنئاً المعلمة فوزية المغامسي: طاقات مبدعة في قطاع التعليم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-06 هنّأ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ المعلمة فوزية المغامسي؛ الفائزة بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي. وقال العيسى؛ عبر حسابه في "تويتر": أبارك للمعلمة الأستاذة فوزية المغامسي؛ فوزها بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي .. طاقات مبدعة في قطاع التعليم. وأضاف: فوزية المغامسي؛ هي معلمة مادة الرياضيات في الثانوية ٥٦ في محافظة جدة، وعضو المجلس الاستشاري للمعلمين المعتمد أخيراً.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440 01:24 PM

اخر تعديل 07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440 02:30 PM

"العيسى" مهنئاً المعلمة فوزية المغامسي: طاقات مبدعة في قطاع التعليم تُوِّجت بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في دورتها الأولى





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هنّأ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ المعلمة فوزية المغامسي؛ الفائزة بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي.

وقال العيسى؛ عبر حسابه في "تويتر": أبارك للمعلمة الأستاذة فوزية المغامسي؛ فوزها بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي .. طاقات مبدعة في قطاع التعليم.

وأضاف: فوزية المغامسي؛ هي معلمة مادة الرياضيات في الثانوية ٥٦ في محافظة جدة، وعضو المجلس الاستشاري للمعلمين المعتمد أخيراً.