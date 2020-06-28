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خطوات للحماية من كورونا.. فيديو توعوي للصحة

أكدت أن عودة الحياة لا يعني أن الفيروس قد انتهى

أكدت "الصحة" أن عودة الحياة إلى طبيعتها لا يعني أن فيروس كورونا الجديد قد انتهى.

وأوضحت الوزارة من خلال مقطع فيديو نشرته في حسابها الرسمي في "تويتر" وعبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، الخطوات التي يجب على الجميع الالتزام بها لحماية أنفسهم وحماية الآخرين للعودة بحذر، ومن أهمها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة بشكل دائم، وتجنب الازدحام، والابتعاد عن الأماكن الضيقة والمغلقة، إضافة إلى المحافظة على مسافة مترين عند مخالطة الآخرين.

وتناول الفيديو، ضرورة تعقيم الأسطح في مواقع العمل، وتجنب الإفطار الجماعي مع زملاء العمل، إلى جانب المحافظة على التباعد ولبس الكمامة بشكل دائم، وتجنب المصافحة في الاجتماعات واللقاءات العائلية، مع المحافظة أيضًا على التباعد ولبس الكمامة دائمًا، إضافة إلى تعقيم اليدين أو غسلها بشكل دائم، واختتم الفيديو تلك الخطوات مذكرًا بالقول: "وعيك هو درعك". ويمكن الاطلاع على الفيديو عبر الرابط التالي: https://twitter.com/livewellmoh/status/1276925817881268230?s=21

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خطوات للحماية من كورونا.. فيديو توعوي للصحة
سبق

أكدت "الصحة" أن عودة الحياة إلى طبيعتها لا يعني أن فيروس كورونا الجديد قد انتهى.

وأوضحت الوزارة من خلال مقطع فيديو نشرته في حسابها الرسمي في "تويتر" وعبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، الخطوات التي يجب على الجميع الالتزام بها لحماية أنفسهم وحماية الآخرين للعودة بحذر، ومن أهمها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة بشكل دائم، وتجنب الازدحام، والابتعاد عن الأماكن الضيقة والمغلقة، إضافة إلى المحافظة على مسافة مترين عند مخالطة الآخرين.

وتناول الفيديو، ضرورة تعقيم الأسطح في مواقع العمل، وتجنب الإفطار الجماعي مع زملاء العمل، إلى جانب المحافظة على التباعد ولبس الكمامة بشكل دائم، وتجنب المصافحة في الاجتماعات واللقاءات العائلية، مع المحافظة أيضًا على التباعد ولبس الكمامة دائمًا، إضافة إلى تعقيم اليدين أو غسلها بشكل دائم، واختتم الفيديو تلك الخطوات مذكرًا بالقول: "وعيك هو درعك". ويمكن الاطلاع على الفيديو عبر الرابط التالي: https://twitter.com/livewellmoh/status/1276925817881268230?s=21

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
12:16 PM
اخر تعديل
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
01:34 PM

خطوات للحماية من كورونا.. فيديو توعوي للصحة

أكدت أن عودة الحياة لا يعني أن الفيروس قد انتهى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,599

أكدت "الصحة" أن عودة الحياة إلى طبيعتها لا يعني أن فيروس كورونا الجديد قد انتهى.

وأوضحت الوزارة من خلال مقطع فيديو نشرته في حسابها الرسمي في "تويتر" وعبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، الخطوات التي يجب على الجميع الالتزام بها لحماية أنفسهم وحماية الآخرين للعودة بحذر، ومن أهمها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة بشكل دائم، وتجنب الازدحام، والابتعاد عن الأماكن الضيقة والمغلقة، إضافة إلى المحافظة على مسافة مترين عند مخالطة الآخرين.

وتناول الفيديو، ضرورة تعقيم الأسطح في مواقع العمل، وتجنب الإفطار الجماعي مع زملاء العمل، إلى جانب المحافظة على التباعد ولبس الكمامة بشكل دائم، وتجنب المصافحة في الاجتماعات واللقاءات العائلية، مع المحافظة أيضًا على التباعد ولبس الكمامة دائمًا، إضافة إلى تعقيم اليدين أو غسلها بشكل دائم، واختتم الفيديو تلك الخطوات مذكرًا بالقول: "وعيك هو درعك". ويمكن الاطلاع على الفيديو عبر الرابط التالي: https://twitter.com/livewellmoh/status/1276925817881268230?s=21

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