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تركيا تنعي العميد "أردوغان" في "إدلب": "تعرض لوعكة"

الضابط الرفيع كان قد تولى في العام الماضي قيادة اللواء الـ47

نعت وزارة الدفاع التركية ضابطاً بارزاً برتبة عميد، فارق الحياة خلال أداء الخدمة في محافظة إدلب السورية.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن العميد سيزغين أردوغان البالغ من العمر 51 عاماً تعرض لوعكة صحية خلال وجوده في منطقة عمليات الجيش التركي في إدلب، قبل نقله إلى المستشفى على الفور، وفشلت مساعي الأطباء في إنقاذ حياته.

وذكرت تقارير إعلامية أن سبب وفاة الضابط الرفيع يعود إلى نوبة قلبية.

وحسب ما نشرت صحيفة Milliyet التركية، فقد تولى العميد "أردوغان" في أغسطس العام الماضي قيادة اللواء الـ47 في منطقة باغجلار بإسطنبول.

وستنقل جثة الضابط المتوفي جواً من ولاية هاطاي الحدودية إلى مدينة إسبرطة، حيث ستقام مراسم دفنه.

تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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تركيا تنعي العميد "أردوغان" في "إدلب": "تعرض لوعكة"
سبق

نعت وزارة الدفاع التركية ضابطاً بارزاً برتبة عميد، فارق الحياة خلال أداء الخدمة في محافظة إدلب السورية.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن العميد سيزغين أردوغان البالغ من العمر 51 عاماً تعرض لوعكة صحية خلال وجوده في منطقة عمليات الجيش التركي في إدلب، قبل نقله إلى المستشفى على الفور، وفشلت مساعي الأطباء في إنقاذ حياته.

وذكرت تقارير إعلامية أن سبب وفاة الضابط الرفيع يعود إلى نوبة قلبية.

وحسب ما نشرت صحيفة Milliyet التركية، فقد تولى العميد "أردوغان" في أغسطس العام الماضي قيادة اللواء الـ47 في منطقة باغجلار بإسطنبول.

وستنقل جثة الضابط المتوفي جواً من ولاية هاطاي الحدودية إلى مدينة إسبرطة، حيث ستقام مراسم دفنه.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
02:45 PM

تركيا تنعي العميد "أردوغان" في "إدلب": "تعرض لوعكة"

الضابط الرفيع كان قد تولى في العام الماضي قيادة اللواء الـ47

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نعت وزارة الدفاع التركية ضابطاً بارزاً برتبة عميد، فارق الحياة خلال أداء الخدمة في محافظة إدلب السورية.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن العميد سيزغين أردوغان البالغ من العمر 51 عاماً تعرض لوعكة صحية خلال وجوده في منطقة عمليات الجيش التركي في إدلب، قبل نقله إلى المستشفى على الفور، وفشلت مساعي الأطباء في إنقاذ حياته.

وذكرت تقارير إعلامية أن سبب وفاة الضابط الرفيع يعود إلى نوبة قلبية.

وحسب ما نشرت صحيفة Milliyet التركية، فقد تولى العميد "أردوغان" في أغسطس العام الماضي قيادة اللواء الـ47 في منطقة باغجلار بإسطنبول.

وستنقل جثة الضابط المتوفي جواً من ولاية هاطاي الحدودية إلى مدينة إسبرطة، حيث ستقام مراسم دفنه.

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