بالفيديو.. الفنان المصري سامي مغاوري لـ"سبق": الجمهور السعودي شغوف جداً بالمسرح

يشارك نجوم مسرحية "اللمبي في الجاهلية" أول العروض ضمن فعاليات موسم الرياض

أبدى الفنان والممثل المصري سامي مغاوري، المشارك بمسرحية "اللمبي في الجاهلية" ضمن فعاليات موسم الرياض، إعجابه الشديد بما لمسه وشاهده من تطور نوعي كبير واهتمام بالمسرح في المملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشاد مغاوري، في هذا الصدد بمستوى وعي الجمهور السعودي وذائقته الفنية وحبه وشغفه بما يقدم من أعمال وعروض مسرحية على خشبة المسرح.

وقال مغاوري، في رده على سؤال "سبق"، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس بالمركز الإعلامي لموسم الرياض، للحديث عن مشاركته في مسرحية "اللمبي في الجاهلية" إلى جانب نجومها محمد سعد، مي سليم، زيزو، والتي ستعرض اليوم الأربعاء ولمدة 5 أيام على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات منطقة البوليفارد، إن الحضور الفني والثقافي المصري الكبير في فعاليات موسم الرياض يرجع للاستقبال والحفاوة الكبيرة من الجمهور السعودي وحبه للفن المصري.

وأضاف، أن هناك تطوراً نوعياً في رغبة الجمهور السعودي وإقباله على مشاهدة الأعمال المسرحية، مستشهداً على ذلك بوجود 3 مسارح في مكان واحد -بمنطقة البوليفارد- حيث ستقدم أكثر من 15 مسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، معتبراً أن بناء مسرح يعد بناء لثقافة ونافذة وروح جديدة.

ولفت الممثل مغاوري، إلى أنه قدم إلى الطائف عام 2007، حيث اشترك مع الفنان الراحل حسن حسني، رحمه الله، في تقديم عرض فني هناك، مؤكداً أنه لاحظ بعد هذه السنوات تغيراً وحضوراً وتطوراً نوعياً كبيراً في استقبال وشغف الجمهور السعودي للمسرح.

وكان قد عقد أمس الثلاثاء مؤتمر صحفي لمسرحية "اللمبي في الجاهلية" التي تأتي تحت مظلة "موسم الرياض" كثاني مسرحيات الموسم، وحضر المؤتمر نجوم المسرحية يتقدمهم: محمد سعد، مي سليم، زيزو، سامي مغاوري.. وحظي المؤتمر بحضورٍ كثيفٍ من وسائل الإعلام الذي استمتع بحيثيات المؤتمر.

وعبّر نجم المسرحية محمد سعد، عن سعادته الغامرة بالعرض الأول للمسرحية التي تأتي بطابع كوميدي بحت، مشيراً إلى أن الاستعدادات تمت على قدم وساق لكي ترضي الأذواق والزوّار كافة، ونوّه سعد بأن العرض المسرحي الذي قدمه في السعودية الأول الذي كان بعنوان "صبح صبح" أصبح العلامة الفارقة في تقديم نفسه للجمهور السعودي للمرة الأولى، وسعيد بتكرار التجربة مرة أخرى في مسرحية "اللمبي في الجاهلية" التي ستعرض للجمهور الراقي.

وأضاف، أن الحركة الفنية والثقافية في المملكة أصبحت محط الأنظار حول العالم، مشيراً إلى اعتزازه بتقديم مسرحية في موسم الرياض، متمنياً أن تحظى بإعجاب الحاضرين.

ونفى محمد سعد، من خلال المؤتمر، أن تكون المسرحية مستوحاة من فيلم "اللمبي في زمن الجاهلية" الذي سبق أن قدّمه سابقاً.

من جهتها، عبّرت النجمة مي سليم، عن محبتها للجمهور السعودي، مشيرة إلى أنه ذواق للفن وذكرت أنها لا تخشى الظهور على خشبة المسرح بتواجد النجوم، مؤكدة أنها تسعى إلى أن تكون على قدرٍ من المسؤولية في العرض المسرحي الأول معبرة عن سعيها إلى تقديم كل ما لديها لإرضاء الجماهير ولتقديم عمل كوميدي سعيد.

يُشار إلى أن "مسرحية اللمبي في الجاهلية" هي إحدى فعاليات الموسم بمنطقة "بوليفارد رياض سيتي"، وواحدة من أبرز الفعاليات الكوميدية لإدخال البهجة والسرور على الجمهور بمختلف فئاته الاجتماعية والعمرية. ويصارع فيها اللمبي من أجل الارتباط بالأميرة كروانة، التي ترفضه رفضاً باتاً، فيلجأ للسحر مما يقلب حياته رأساً على عقب، في مسرحية فكاهية مليئة بالمواقف العجيبة.

ويعد مسرح بكر الشدي، الذي يستضيف الفعالية أول مسرح دراما في المملكة، حيث تم تجهيزه بأحدث التقنيات، وجاء تصميمه بطريقة تمكّن الجمهور كافة من رؤية الممثلين بشكل واضح، وتعرض فيه أشهر وأعرق المسرحيات الخليجية والعربية.

وتحتضن منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، المسرحية على مسرح "بكر الشدي" على طاقة استيعابية تتسع لـ 1500 شخص، وتعد ثاني مسرحيات الموسم بعد عرض مسرحية النجم محمد هنيدي، الأسبوع الماضي.

ودعت هيئة الترفيه الراغبين في حضور المسرحية لشراء التذاكر عبر الرابط التالي: ‏tickets.riyadhseason.sa/ar/d/820/al-l