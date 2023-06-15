112 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الجزائر إلى 11.031

عدد الوفيات وصل لـ777

سجلت الجزائر 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، ليرتفع العدد إلى 11031 حالةً، فيما سجلت عشر حالات وفاة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 777 وفاة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي، أن 129 شخصاً تعافوا من المرض، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7735 حالةً.