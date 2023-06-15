النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

112 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الجزائر إلى 11.031

عدد الوفيات وصل لـ777

سجلت الجزائر 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، ليرتفع العدد إلى 11031 حالةً، فيما سجلت عشر حالات وفاة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 777 وفاة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي، أن 129 شخصاً تعافوا من المرض، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7735 حالةً.

الرئيسية/ محطات

اعلان
112 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الجزائر إلى 11.031
سبق

سجلت الجزائر 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، ليرتفع العدد إلى 11031 حالةً، فيما سجلت عشر حالات وفاة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 777 وفاة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي، أن 129 شخصاً تعافوا من المرض، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7735 حالةً.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
09:57 PM

112 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الجزائر إلى 11.031

عدد الوفيات وصل لـ777

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
161

سجلت الجزائر 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، ليرتفع العدد إلى 11031 حالةً، فيما سجلت عشر حالات وفاة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 777 وفاة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي، أن 129 شخصاً تعافوا من المرض، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7735 حالةً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,122
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,816
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,715
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,246

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة