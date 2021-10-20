النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحديث "واتساب" .. شكل جديد وميزات استثنائية

أبرزها هو التغيير في شكل تصميم الصفحة الرئيس

كشفت تقارير صحفية عديدة، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، بصدد طرح تحديث جديد لمستخدمي نظامَي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد"، والذي يجلب شكلاً جديداً وميزات استثنائية.

ونشر موقع "تايمز ناو نيوز" تحديثات متعلقة بـ"واتساب"، التي يأتي جزء منها في نسخة "آيفون" العامة، وجزء آخر في النسخة التجريبية "بيتا" على هواتف "أندرويد".

وجاءت أبرز التغييرات في "واتساب"، هو التغيير في شكل تصميم الصفحة الرئيسة وشاشة البداية، حيث يظهر شعار "واتساب" على خلفية بيضاء في كل الرسائل، فيما يتغير إلى خلفية "سوداء" في نسخة "الوضع المظلم".

وتضمنت التحديثات أيضاً إضافة أيقونة "T" في لوحة المفاتيح الخاصة بـ"واتساب"، التي يمكن من خلالها تغيير أنماط الخطوط عبر الرسائل.

كما يمكن من خلال تلك التحديثات تشغيل الرسائل الصوتية مباشرة من لوحة الإشعارات، بدلا من فتح تطبيق "واتساب" نفسه.

تحديث واتساب آي أو إس أندرويد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تحديث "واتساب" .. شكل جديد وميزات استثنائية
سبق

كشفت تقارير صحفية عديدة، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، بصدد طرح تحديث جديد لمستخدمي نظامَي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد"، والذي يجلب شكلاً جديداً وميزات استثنائية.

ونشر موقع "تايمز ناو نيوز" تحديثات متعلقة بـ"واتساب"، التي يأتي جزء منها في نسخة "آيفون" العامة، وجزء آخر في النسخة التجريبية "بيتا" على هواتف "أندرويد".

وجاءت أبرز التغييرات في "واتساب"، هو التغيير في شكل تصميم الصفحة الرئيسة وشاشة البداية، حيث يظهر شعار "واتساب" على خلفية بيضاء في كل الرسائل، فيما يتغير إلى خلفية "سوداء" في نسخة "الوضع المظلم".

وتضمنت التحديثات أيضاً إضافة أيقونة "T" في لوحة المفاتيح الخاصة بـ"واتساب"، التي يمكن من خلالها تغيير أنماط الخطوط عبر الرسائل.

كما يمكن من خلال تلك التحديثات تشغيل الرسائل الصوتية مباشرة من لوحة الإشعارات، بدلا من فتح تطبيق "واتساب" نفسه.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
01:45 PM

تحديث "واتساب" .. شكل جديد وميزات استثنائية

أبرزها هو التغيير في شكل تصميم الصفحة الرئيس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
1
2,317

كشفت تقارير صحفية عديدة، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، بصدد طرح تحديث جديد لمستخدمي نظامَي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد"، والذي يجلب شكلاً جديداً وميزات استثنائية.

ونشر موقع "تايمز ناو نيوز" تحديثات متعلقة بـ"واتساب"، التي يأتي جزء منها في نسخة "آيفون" العامة، وجزء آخر في النسخة التجريبية "بيتا" على هواتف "أندرويد".

وجاءت أبرز التغييرات في "واتساب"، هو التغيير في شكل تصميم الصفحة الرئيسة وشاشة البداية، حيث يظهر شعار "واتساب" على خلفية بيضاء في كل الرسائل، فيما يتغير إلى خلفية "سوداء" في نسخة "الوضع المظلم".

وتضمنت التحديثات أيضاً إضافة أيقونة "T" في لوحة المفاتيح الخاصة بـ"واتساب"، التي يمكن من خلالها تغيير أنماط الخطوط عبر الرسائل.

كما يمكن من خلال تلك التحديثات تشغيل الرسائل الصوتية مباشرة من لوحة الإشعارات، بدلا من فتح تطبيق "واتساب" نفسه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,361
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,947
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,049
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,821

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة