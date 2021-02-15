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"المغامسي": لا حرج في أن يجلس الشخص مع مربيته وهي كاشفة وجهها ويدَيْها

قال: لا يجوز له السفر معها لأنه ليس مَحْرمًا لها

أفتى إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، لمتصل سأله عن حدود علاقته بمربيته بعد البلوغ، وقال: "لا حرج عليه أن يذهب معها، وأن يجلس، ويتحدث معها، ما دامت كاشفة عن وجهها ويدَيْها ومحتشمة، ودون أن تكون مرتدية ثيابًا رقيقة كما تكون عند أبنائها". مشيرًا إلى أنه لا يجوز له السفر معها؛ لكونه ليس مَحْرمًا لها.

وفي التفاصيل، طرح شاب تساؤلاً خلال برنامج "الأبواب المتفرقة" الذي يعرض كل يوم سبت على قناة "mbc" ، مفاده: "هل يجوز لي الكشف على المرأة التي ربتني منذ أن كان عمري 8 سنوات، ولا أعتبرها إلا بمنزلة أمي، وقد تعدت الخمسين من عمرها، وأنا مَن أخدمها وأرافقها خلال غياب أبنائها؟"؛ فقال "المغامسي": "مسألة الكشف نسبية. إذا لم يكن هناك قرابة فأنت ليس بمَحْرم لها؛ لا يجوز لك أن تسافر معها". مستدركًا: "لكن داخل البلد أن تذهب معها، وهي تكشف وجهها، وهي تكلمك، أو تظهر يداها، فهذا الأمر واسع ما دمت تربيت عندهم، لكن لا يتجاوز هذا الحد".

صالح المغامسي الأبواب المتفرقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المغامسي": لا حرج في أن يجلس الشخص مع مربيته وهي كاشفة وجهها ويدَيْها
سبق

أفتى إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، لمتصل سأله عن حدود علاقته بمربيته بعد البلوغ، وقال: "لا حرج عليه أن يذهب معها، وأن يجلس، ويتحدث معها، ما دامت كاشفة عن وجهها ويدَيْها ومحتشمة، ودون أن تكون مرتدية ثيابًا رقيقة كما تكون عند أبنائها". مشيرًا إلى أنه لا يجوز له السفر معها؛ لكونه ليس مَحْرمًا لها.

وفي التفاصيل، طرح شاب تساؤلاً خلال برنامج "الأبواب المتفرقة" الذي يعرض كل يوم سبت على قناة "mbc" ، مفاده: "هل يجوز لي الكشف على المرأة التي ربتني منذ أن كان عمري 8 سنوات، ولا أعتبرها إلا بمنزلة أمي، وقد تعدت الخمسين من عمرها، وأنا مَن أخدمها وأرافقها خلال غياب أبنائها؟"؛ فقال "المغامسي": "مسألة الكشف نسبية. إذا لم يكن هناك قرابة فأنت ليس بمَحْرم لها؛ لا يجوز لك أن تسافر معها". مستدركًا: "لكن داخل البلد أن تذهب معها، وهي تكشف وجهها، وهي تكلمك، أو تظهر يداها، فهذا الأمر واسع ما دمت تربيت عندهم، لكن لا يتجاوز هذا الحد".

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
10:31 PM

"المغامسي": لا حرج في أن يجلس الشخص مع مربيته وهي كاشفة وجهها ويدَيْها

قال: لا يجوز له السفر معها لأنه ليس مَحْرمًا لها

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عبدالحكيم شار - الرياض
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3,521

أفتى إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، لمتصل سأله عن حدود علاقته بمربيته بعد البلوغ، وقال: "لا حرج عليه أن يذهب معها، وأن يجلس، ويتحدث معها، ما دامت كاشفة عن وجهها ويدَيْها ومحتشمة، ودون أن تكون مرتدية ثيابًا رقيقة كما تكون عند أبنائها". مشيرًا إلى أنه لا يجوز له السفر معها؛ لكونه ليس مَحْرمًا لها.

وفي التفاصيل، طرح شاب تساؤلاً خلال برنامج "الأبواب المتفرقة" الذي يعرض كل يوم سبت على قناة "mbc" ، مفاده: "هل يجوز لي الكشف على المرأة التي ربتني منذ أن كان عمري 8 سنوات، ولا أعتبرها إلا بمنزلة أمي، وقد تعدت الخمسين من عمرها، وأنا مَن أخدمها وأرافقها خلال غياب أبنائها؟"؛ فقال "المغامسي": "مسألة الكشف نسبية. إذا لم يكن هناك قرابة فأنت ليس بمَحْرم لها؛ لا يجوز لك أن تسافر معها". مستدركًا: "لكن داخل البلد أن تذهب معها، وهي تكشف وجهها، وهي تكلمك، أو تظهر يداها، فهذا الأمر واسع ما دمت تربيت عندهم، لكن لا يتجاوز هذا الحد".

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