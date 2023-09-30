النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هذه الدولة الخليجية.. "صفر" وفيات بكورونا

للمرة الأولى منذ 6 فبراير الماضي

للمرة الأولى منذ 6 فبراير الماضي، سجلت وزارة الصحة بهذه الدولة الخليجية، أمس الأربعاء، "صفر" وفيات بفيروس كورونا، وذلك وسط المؤشرات الإيجابية للوضع الوبائي في البلاد.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أفادت وزارة الصحة بالكويت بتسجيل 33 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411605.

واستمر انخفاض أعداد حالات أجنحة و"عناية كوفيد" إلى أدنى المستويات، وذلك مع رصد أقل عدد إصابات منذ 2 أبريل 2020، وأقل عدد إشغال للعناية المركزة منذ 26 مارس 2020.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم أيضا تسجيل 40 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 408499، مبيناً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.25 في المئة.

وأضاف "السند" أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 9، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 658 في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كورونا إلى 39.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 16506 ليصبح مجموع الفحوصات 4232071 فيما بلغت نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 0.20 في المائة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
هذه الدولة الخليجية.. "صفر" وفيات بكورونا
سبق

للمرة الأولى منذ 6 فبراير الماضي، سجلت وزارة الصحة بهذه الدولة الخليجية، أمس الأربعاء، "صفر" وفيات بفيروس كورونا، وذلك وسط المؤشرات الإيجابية للوضع الوبائي في البلاد.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أفادت وزارة الصحة بالكويت بتسجيل 33 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411605.

واستمر انخفاض أعداد حالات أجنحة و"عناية كوفيد" إلى أدنى المستويات، وذلك مع رصد أقل عدد إصابات منذ 2 أبريل 2020، وأقل عدد إشغال للعناية المركزة منذ 26 مارس 2020.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم أيضا تسجيل 40 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 408499، مبيناً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.25 في المئة.

وأضاف "السند" أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 9، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 658 في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كورونا إلى 39.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 16506 ليصبح مجموع الفحوصات 4232071 فيما بلغت نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 0.20 في المائة.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
01:16 PM

هذه الدولة الخليجية.. "صفر" وفيات بكورونا

للمرة الأولى منذ 6 فبراير الماضي

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
8,545

للمرة الأولى منذ 6 فبراير الماضي، سجلت وزارة الصحة بهذه الدولة الخليجية، أمس الأربعاء، "صفر" وفيات بفيروس كورونا، وذلك وسط المؤشرات الإيجابية للوضع الوبائي في البلاد.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أفادت وزارة الصحة بالكويت بتسجيل 33 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411605.

واستمر انخفاض أعداد حالات أجنحة و"عناية كوفيد" إلى أدنى المستويات، وذلك مع رصد أقل عدد إصابات منذ 2 أبريل 2020، وأقل عدد إشغال للعناية المركزة منذ 26 مارس 2020.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم أيضا تسجيل 40 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 408499، مبيناً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.25 في المئة.

وأضاف "السند" أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 9، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 658 في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كورونا إلى 39.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 16506 ليصبح مجموع الفحوصات 4232071 فيما بلغت نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 0.20 في المائة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,132
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,783
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,392

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة