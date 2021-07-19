النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1293 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1453 خلال الـ24 ساعة الماضية

ما قصة سؤال جبريل لإبراهيم: "هل عرفت؟" ليُجيبه بنعم!

"الدهاس" كشف عن الأقوال الواردة في سبب تسمية "عرفة"

أرجع مدير عام مركز تاريخ مكة الدكتور فواز علي الدهاس، قصة تسمية "عرفة" بهذا الاسم لأكثر من رواية، حسب ما جاء في الكتب، كاعتراف الناس بذنوبهم وقصة جبريل وإبراهيم.

وقال لـ"سبق": "معروف عن اللغويين أنه في الغالب الأسماء لا تُعلّل، لكن مما ترويه الكتب في هذا المجال هو أنها سميت عرفة بذلك عندما طلب إبراهيم عليه السلام من المولى أن يريه المناسك فأخذه جبريل وأوقفه على عرفة فقال: هل عرفت؟ فقال: نعم.

وأضاف: يقال سُميت عرفة بذلك لأن آدم وحواء افتقدا بعضهما بعد نزولهما من الجنة، والتقيا في هذه البقعة وتعارفا.

وأردف: يُقال أيضًا أن الناس يعترفون بعرفة بذنوبهم برجاء مغفرتها وطلب رحمة خالقهم.

وتابع: يُقال إنها سُميت بذلك للصبر على ما يكابد الحجاج للوصول لعرفة؛ لأن العُرف هو الصبر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ما قصة سؤال جبريل لإبراهيم: "هل عرفت؟" ليُجيبه بنعم!
سبق

أرجع مدير عام مركز تاريخ مكة الدكتور فواز علي الدهاس، قصة تسمية "عرفة" بهذا الاسم لأكثر من رواية، حسب ما جاء في الكتب، كاعتراف الناس بذنوبهم وقصة جبريل وإبراهيم.

وقال لـ"سبق": "معروف عن اللغويين أنه في الغالب الأسماء لا تُعلّل، لكن مما ترويه الكتب في هذا المجال هو أنها سميت عرفة بذلك عندما طلب إبراهيم عليه السلام من المولى أن يريه المناسك فأخذه جبريل وأوقفه على عرفة فقال: هل عرفت؟ فقال: نعم.

وأضاف: يقال سُميت عرفة بذلك لأن آدم وحواء افتقدا بعضهما بعد نزولهما من الجنة، والتقيا في هذه البقعة وتعارفا.

وأردف: يُقال أيضًا أن الناس يعترفون بعرفة بذنوبهم برجاء مغفرتها وطلب رحمة خالقهم.

وتابع: يُقال إنها سُميت بذلك للصبر على ما يكابد الحجاج للوصول لعرفة؛ لأن العُرف هو الصبر.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
03:17 PM

ما قصة سؤال جبريل لإبراهيم: "هل عرفت؟" ليُجيبه بنعم!

"الدهاس" كشف عن الأقوال الواردة في سبب تسمية "عرفة"

A A A
بدر العتيبي - بعثة المشاعر المقدّسة
1
3,381

أرجع مدير عام مركز تاريخ مكة الدكتور فواز علي الدهاس، قصة تسمية "عرفة" بهذا الاسم لأكثر من رواية، حسب ما جاء في الكتب، كاعتراف الناس بذنوبهم وقصة جبريل وإبراهيم.

وقال لـ"سبق": "معروف عن اللغويين أنه في الغالب الأسماء لا تُعلّل، لكن مما ترويه الكتب في هذا المجال هو أنها سميت عرفة بذلك عندما طلب إبراهيم عليه السلام من المولى أن يريه المناسك فأخذه جبريل وأوقفه على عرفة فقال: هل عرفت؟ فقال: نعم.

وأضاف: يقال سُميت عرفة بذلك لأن آدم وحواء افتقدا بعضهما بعد نزولهما من الجنة، والتقيا في هذه البقعة وتعارفا.

وأردف: يُقال أيضًا أن الناس يعترفون بعرفة بذنوبهم برجاء مغفرتها وطلب رحمة خالقهم.

وتابع: يُقال إنها سُميت بذلك للصبر على ما يكابد الحجاج للوصول لعرفة؛ لأن العُرف هو الصبر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,992
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,097
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,434
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة