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"منظومة العمل" تعلن إطلاق 20 مبادرة جديدة

في إطار الجهود الرامية لتوطين الفرص الوظيفية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عزمها إطلاق 20 مبادرة جديدة، تستهدف تحفيز وتحسين بيئة أعمال القطاع الخاص؛ للمساهمة في توطين الفرص الوظيفية، ورفع مستوى تنافسية المنشآت في سوق العمل.

وتأتي هذه المبادرات نتاج ورش عمل تم عقدها مع القطاع الخاص، والباحثين عن العمل، إضافة إلى لقاءات تمت مع اللجان المختصة والمهتمين والجهات الحكومية المعنية.

وتُعد هذه الحزمة امتدادًا لمبادرات أطلقتها الوزارة العامَ الماضي؛ سعيًا منها إلى الاستمرار في تطوير قطاع الأعمال، ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف هذه المبادرات إلى دعم التوطين، بمختلف المجالات، من خلال نشر مؤشرات التوطين لعدد من الأنشطة الموطنة، وإيجاد منتجات تحفيزية للمنشآت؛ لزيادة نِسَب التوطين لديها، وتشمل المبادرات: تطوير سياسات وآليات الاستقدام، ومنها ما يتعلق بتأشيرات التأسيس للمنشآت الجديدة، إضافة إلى تطوير بوابة التأييدات الحكومية والتأشيرات الموسمية، وإتاحة فرص التدريب وتطوير المهارات للباحثين عن عمل والعاملين من المواطنين، كما تَضَمّنت المبادرات تقديم المشورة والدعم لكل العاملين، من خلال تقديم الإرشاد المهني لهم.

جدير بالذكر أن الوزارة أطلقت مؤخرًا خدمة نقل العاملين بين منشآت القطاع الصحي عبر مبادرة "أجير" المطور التي تُعَد باكورة المرحلة الثانية من المبادرات، إضافة إلى مبادرة تدريبية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، والتي تهدف إلى رفع الوعي بنظام العمل السعودي.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين الفرص الوظيفية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منظومة العمل" تعلن إطلاق 20 مبادرة جديدة
سبق

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عزمها إطلاق 20 مبادرة جديدة، تستهدف تحفيز وتحسين بيئة أعمال القطاع الخاص؛ للمساهمة في توطين الفرص الوظيفية، ورفع مستوى تنافسية المنشآت في سوق العمل.

وتأتي هذه المبادرات نتاج ورش عمل تم عقدها مع القطاع الخاص، والباحثين عن العمل، إضافة إلى لقاءات تمت مع اللجان المختصة والمهتمين والجهات الحكومية المعنية.

وتُعد هذه الحزمة امتدادًا لمبادرات أطلقتها الوزارة العامَ الماضي؛ سعيًا منها إلى الاستمرار في تطوير قطاع الأعمال، ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف هذه المبادرات إلى دعم التوطين، بمختلف المجالات، من خلال نشر مؤشرات التوطين لعدد من الأنشطة الموطنة، وإيجاد منتجات تحفيزية للمنشآت؛ لزيادة نِسَب التوطين لديها، وتشمل المبادرات: تطوير سياسات وآليات الاستقدام، ومنها ما يتعلق بتأشيرات التأسيس للمنشآت الجديدة، إضافة إلى تطوير بوابة التأييدات الحكومية والتأشيرات الموسمية، وإتاحة فرص التدريب وتطوير المهارات للباحثين عن عمل والعاملين من المواطنين، كما تَضَمّنت المبادرات تقديم المشورة والدعم لكل العاملين، من خلال تقديم الإرشاد المهني لهم.

جدير بالذكر أن الوزارة أطلقت مؤخرًا خدمة نقل العاملين بين منشآت القطاع الصحي عبر مبادرة "أجير" المطور التي تُعَد باكورة المرحلة الثانية من المبادرات، إضافة إلى مبادرة تدريبية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، والتي تهدف إلى رفع الوعي بنظام العمل السعودي.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
02:04 PM

"منظومة العمل" تعلن إطلاق 20 مبادرة جديدة

في إطار الجهود الرامية لتوطين الفرص الوظيفية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عزمها إطلاق 20 مبادرة جديدة، تستهدف تحفيز وتحسين بيئة أعمال القطاع الخاص؛ للمساهمة في توطين الفرص الوظيفية، ورفع مستوى تنافسية المنشآت في سوق العمل.

وتأتي هذه المبادرات نتاج ورش عمل تم عقدها مع القطاع الخاص، والباحثين عن العمل، إضافة إلى لقاءات تمت مع اللجان المختصة والمهتمين والجهات الحكومية المعنية.

وتُعد هذه الحزمة امتدادًا لمبادرات أطلقتها الوزارة العامَ الماضي؛ سعيًا منها إلى الاستمرار في تطوير قطاع الأعمال، ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف هذه المبادرات إلى دعم التوطين، بمختلف المجالات، من خلال نشر مؤشرات التوطين لعدد من الأنشطة الموطنة، وإيجاد منتجات تحفيزية للمنشآت؛ لزيادة نِسَب التوطين لديها، وتشمل المبادرات: تطوير سياسات وآليات الاستقدام، ومنها ما يتعلق بتأشيرات التأسيس للمنشآت الجديدة، إضافة إلى تطوير بوابة التأييدات الحكومية والتأشيرات الموسمية، وإتاحة فرص التدريب وتطوير المهارات للباحثين عن عمل والعاملين من المواطنين، كما تَضَمّنت المبادرات تقديم المشورة والدعم لكل العاملين، من خلال تقديم الإرشاد المهني لهم.

جدير بالذكر أن الوزارة أطلقت مؤخرًا خدمة نقل العاملين بين منشآت القطاع الصحي عبر مبادرة "أجير" المطور التي تُعَد باكورة المرحلة الثانية من المبادرات، إضافة إلى مبادرة تدريبية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، والتي تهدف إلى رفع الوعي بنظام العمل السعودي.

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