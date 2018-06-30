جامعة الباحة تبدأ غداً قبول مرحلة البكالوريوس

عن طريق البوابة الإلكترونية

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة فتح باب القبول للدراسة بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1439-1440هـ ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 17 شوال وحتى يوم الخميس 28 شوال، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.



وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور خالد بن عمير الغامدي أن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات، مضيفاً أن إعلان نتائج الترشح سيكون على أربع دفعات، تبدأ من يوم الثلاثاء 04 ذي القعدة وحتى يوم الأحد 16 ذي القعدة 1439هـ.



وشرحت الجامعة طريقة التسجيل عبر الرابط :

https://twitter.com/bahauniversity/status/1012825792307519488?s=21