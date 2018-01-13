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"الماضي": الـ DNA كشف وجود 4 فحول غير مطابقة‎

أكّد أن أعلى حالات العبث كانت في "لون المجاهيم"

أفاد المتحدث الرسمي باسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حاليا في الصياهد، فوزان الماضي؛ بأن نتائج الـ DNA أثبتت وجود أربعة فحول غير مطابقة؛ اثنان منها في لون "الشعل" وحالة في "الوضح"، ومثلها في "المجاهيم".

وقال: لمَن لم تتطابق النتائج لهم الحق في مراجعة اللجنة القانونية للحصول على أرقام الشرائح غير المطابقة، والحصول على إفادة من اللجنة القانونية بهذا الأمر، وهذا حق مشروع لهم، وسيتم الإعلان عن نتائج الفحول المنتجة الليلة.

وتطرق "الماضي"؛ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إلى مسابقة نخبة النخبة "20"، بقوله: حسب ما أبلغني الأمير خالد بن سلمان بن محمد آل سعود، رئيس لجان التحكيم، أنه سيتم منح كل مشارك 20 رقماً؛ ليتولى ترقيم إبله في الشبوك الداخلية بنفسه، وهذه المسابقة جديدة وستكون الأقوى لأنها تضم نخبة النخبة.

وعن الجوائز، أضاف: المراكز كما هي العام الماضي، "الجمل" 10 مراكز، و"الفردي" 5 مراكز، و"الفحول" 5 مراكز، ما عدا فئة "الصفر" فهي 5 مراكز، وهذا قرار من المهرجان بناءً على الإحصائيات، وسبق أن شرح النادي هذا الموضوع.

وكشف "الماضي"؛ أن أعلى حالات العبث كانت في لون المجاهيم بمعدل 19 حالة مقابل 13 للصفر، فيما لم تسجل أيّ حالة في الأصايل، مشدداً على أن مَن تمّ استبعاده بسبب العبث ولم يسدد مبلغ المخالفة المقرر عليه، فإنه سيتم وضع اسمه في قائمة المنع حتى سداد المبلغ.

وأشار إلى اكتمال الاستعدادات لانطلاقة المرحلة الثانية والأخيرة من مسابقة الطبع اليوم، بمشاركة الخمس المتأهلة من المرحلة الأولى.

وعن مسابقة الهجيج، أوضح "الماضي"؛ أنه تم إعداد ميدان بطول 20 كيلو متراً، بحواجز ترابية، وسيتم تجهيز الشبوك لنقطة الانطلاق، وإحضارها قبلها بيوم.

وأشاد بالتفاعل الواسع والأصداء الكبيرة التي ما زالت تحقّقها مسابقة "القعود قعودك لاطرحته"؛ كاشفاً أن هناك اتجاهاً لجعلها مسابقة عالمية، متمنياً التوفيق للجميع.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الماضي": الـ DNA كشف وجود 4 فحول غير مطابقة‎
سبق

أفاد المتحدث الرسمي باسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حاليا في الصياهد، فوزان الماضي؛ بأن نتائج الـ DNA أثبتت وجود أربعة فحول غير مطابقة؛ اثنان منها في لون "الشعل" وحالة في "الوضح"، ومثلها في "المجاهيم".

وقال: لمَن لم تتطابق النتائج لهم الحق في مراجعة اللجنة القانونية للحصول على أرقام الشرائح غير المطابقة، والحصول على إفادة من اللجنة القانونية بهذا الأمر، وهذا حق مشروع لهم، وسيتم الإعلان عن نتائج الفحول المنتجة الليلة.

وتطرق "الماضي"؛ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إلى مسابقة نخبة النخبة "20"، بقوله: حسب ما أبلغني الأمير خالد بن سلمان بن محمد آل سعود، رئيس لجان التحكيم، أنه سيتم منح كل مشارك 20 رقماً؛ ليتولى ترقيم إبله في الشبوك الداخلية بنفسه، وهذه المسابقة جديدة وستكون الأقوى لأنها تضم نخبة النخبة.

وعن الجوائز، أضاف: المراكز كما هي العام الماضي، "الجمل" 10 مراكز، و"الفردي" 5 مراكز، و"الفحول" 5 مراكز، ما عدا فئة "الصفر" فهي 5 مراكز، وهذا قرار من المهرجان بناءً على الإحصائيات، وسبق أن شرح النادي هذا الموضوع.

وكشف "الماضي"؛ أن أعلى حالات العبث كانت في لون المجاهيم بمعدل 19 حالة مقابل 13 للصفر، فيما لم تسجل أيّ حالة في الأصايل، مشدداً على أن مَن تمّ استبعاده بسبب العبث ولم يسدد مبلغ المخالفة المقرر عليه، فإنه سيتم وضع اسمه في قائمة المنع حتى سداد المبلغ.

وأشار إلى اكتمال الاستعدادات لانطلاقة المرحلة الثانية والأخيرة من مسابقة الطبع اليوم، بمشاركة الخمس المتأهلة من المرحلة الأولى.

وعن مسابقة الهجيج، أوضح "الماضي"؛ أنه تم إعداد ميدان بطول 20 كيلو متراً، بحواجز ترابية، وسيتم تجهيز الشبوك لنقطة الانطلاق، وإحضارها قبلها بيوم.

وأشاد بالتفاعل الواسع والأصداء الكبيرة التي ما زالت تحقّقها مسابقة "القعود قعودك لاطرحته"؛ كاشفاً أن هناك اتجاهاً لجعلها مسابقة عالمية، متمنياً التوفيق للجميع.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
01:30 PM

"الماضي": الـ DNA كشف وجود 4 فحول غير مطابقة‎

أكّد أن أعلى حالات العبث كانت في "لون المجاهيم"

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نافل السبيعي - رماح
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أفاد المتحدث الرسمي باسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حاليا في الصياهد، فوزان الماضي؛ بأن نتائج الـ DNA أثبتت وجود أربعة فحول غير مطابقة؛ اثنان منها في لون "الشعل" وحالة في "الوضح"، ومثلها في "المجاهيم".

وقال: لمَن لم تتطابق النتائج لهم الحق في مراجعة اللجنة القانونية للحصول على أرقام الشرائح غير المطابقة، والحصول على إفادة من اللجنة القانونية بهذا الأمر، وهذا حق مشروع لهم، وسيتم الإعلان عن نتائج الفحول المنتجة الليلة.

وتطرق "الماضي"؛ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إلى مسابقة نخبة النخبة "20"، بقوله: حسب ما أبلغني الأمير خالد بن سلمان بن محمد آل سعود، رئيس لجان التحكيم، أنه سيتم منح كل مشارك 20 رقماً؛ ليتولى ترقيم إبله في الشبوك الداخلية بنفسه، وهذه المسابقة جديدة وستكون الأقوى لأنها تضم نخبة النخبة.

وعن الجوائز، أضاف: المراكز كما هي العام الماضي، "الجمل" 10 مراكز، و"الفردي" 5 مراكز، و"الفحول" 5 مراكز، ما عدا فئة "الصفر" فهي 5 مراكز، وهذا قرار من المهرجان بناءً على الإحصائيات، وسبق أن شرح النادي هذا الموضوع.

وكشف "الماضي"؛ أن أعلى حالات العبث كانت في لون المجاهيم بمعدل 19 حالة مقابل 13 للصفر، فيما لم تسجل أيّ حالة في الأصايل، مشدداً على أن مَن تمّ استبعاده بسبب العبث ولم يسدد مبلغ المخالفة المقرر عليه، فإنه سيتم وضع اسمه في قائمة المنع حتى سداد المبلغ.

وأشار إلى اكتمال الاستعدادات لانطلاقة المرحلة الثانية والأخيرة من مسابقة الطبع اليوم، بمشاركة الخمس المتأهلة من المرحلة الأولى.

وعن مسابقة الهجيج، أوضح "الماضي"؛ أنه تم إعداد ميدان بطول 20 كيلو متراً، بحواجز ترابية، وسيتم تجهيز الشبوك لنقطة الانطلاق، وإحضارها قبلها بيوم.

وأشاد بالتفاعل الواسع والأصداء الكبيرة التي ما زالت تحقّقها مسابقة "القعود قعودك لاطرحته"؛ كاشفاً أن هناك اتجاهاً لجعلها مسابقة عالمية، متمنياً التوفيق للجميع.

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