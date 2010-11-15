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"ملكية ينبع" تحقِّق المركز الثاني في البرنامج المتقدم للأداء الحكومي المتميز HPG

كرَّم نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، الهيئة الملكية بينبع متمثلة بإدارة الطرق التابعة لقطاع التشغيل والصيانة، وذلك خلال البرنامج المتقدم للأداء الحكومي المتميز؛ لتحقيقها المركز الثاني خلال المنافسة بين ٦٢ مشاركًا من أبرز قيادات القطاعات الحكومية على مستوى السعودية.

جاء ذلك خلال رعاية نائب أمير منطقة المدينة الحفل الختامي للملتقى الذي نظمه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة بمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة. وتناول الملتقى الثالث لقادة برامج ومكاتب تحقيق الرؤية، الذي امتدت فعالياته على مدار 13 يومًا تدريبيًّا، استشراف المستقبل ودوره في التخطيط الاستراتيجي بالأجهزة الحكومية.

وقد تطرق الملتقى إلى عدد من الموضوعات التي تهدف لإكساب مهاراتها لقيادات القطاع الحكومي بما يسهم في مواكبة برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، كتحليل السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء والإبداع في العمل الحكومي. وشارك في تقديم البرنامج العديد من المفكرين المتخصصين في هذا المجال. واختُتمت فعاليات الملتقى بتقديم برنامج تدريبي بمشاركة عدد من المهتمين بالإدارة الحكومية على مستوى المنطقة.

يُشار إلى أن الهيئة الملكية بينبع حصدت جوائز مختلفة عدة في مجال الأداء الحكومي المتميز خلال الأعوام السابقة.

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"ملكية ينبع" تحقِّق المركز الثاني في البرنامج المتقدم للأداء الحكومي المتميز HPG
سبق

كرَّم نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، الهيئة الملكية بينبع متمثلة بإدارة الطرق التابعة لقطاع التشغيل والصيانة، وذلك خلال البرنامج المتقدم للأداء الحكومي المتميز؛ لتحقيقها المركز الثاني خلال المنافسة بين ٦٢ مشاركًا من أبرز قيادات القطاعات الحكومية على مستوى السعودية.

جاء ذلك خلال رعاية نائب أمير منطقة المدينة الحفل الختامي للملتقى الذي نظمه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة بمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة. وتناول الملتقى الثالث لقادة برامج ومكاتب تحقيق الرؤية، الذي امتدت فعالياته على مدار 13 يومًا تدريبيًّا، استشراف المستقبل ودوره في التخطيط الاستراتيجي بالأجهزة الحكومية.

وقد تطرق الملتقى إلى عدد من الموضوعات التي تهدف لإكساب مهاراتها لقيادات القطاع الحكومي بما يسهم في مواكبة برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، كتحليل السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء والإبداع في العمل الحكومي. وشارك في تقديم البرنامج العديد من المفكرين المتخصصين في هذا المجال. واختُتمت فعاليات الملتقى بتقديم برنامج تدريبي بمشاركة عدد من المهتمين بالإدارة الحكومية على مستوى المنطقة.

يُشار إلى أن الهيئة الملكية بينبع حصدت جوائز مختلفة عدة في مجال الأداء الحكومي المتميز خلال الأعوام السابقة.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
11:05 PM

"ملكية ينبع" تحقِّق المركز الثاني في البرنامج المتقدم للأداء الحكومي المتميز HPG

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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كرَّم نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، الهيئة الملكية بينبع متمثلة بإدارة الطرق التابعة لقطاع التشغيل والصيانة، وذلك خلال البرنامج المتقدم للأداء الحكومي المتميز؛ لتحقيقها المركز الثاني خلال المنافسة بين ٦٢ مشاركًا من أبرز قيادات القطاعات الحكومية على مستوى السعودية.

جاء ذلك خلال رعاية نائب أمير منطقة المدينة الحفل الختامي للملتقى الذي نظمه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة بمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة. وتناول الملتقى الثالث لقادة برامج ومكاتب تحقيق الرؤية، الذي امتدت فعالياته على مدار 13 يومًا تدريبيًّا، استشراف المستقبل ودوره في التخطيط الاستراتيجي بالأجهزة الحكومية.

وقد تطرق الملتقى إلى عدد من الموضوعات التي تهدف لإكساب مهاراتها لقيادات القطاع الحكومي بما يسهم في مواكبة برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، كتحليل السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء والإبداع في العمل الحكومي. وشارك في تقديم البرنامج العديد من المفكرين المتخصصين في هذا المجال. واختُتمت فعاليات الملتقى بتقديم برنامج تدريبي بمشاركة عدد من المهتمين بالإدارة الحكومية على مستوى المنطقة.

يُشار إلى أن الهيئة الملكية بينبع حصدت جوائز مختلفة عدة في مجال الأداء الحكومي المتميز خلال الأعوام السابقة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,460
201,250 سيارة ..

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