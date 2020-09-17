“موارد الرياض“ تطور المهارات المهنية للأيتام المشمولين بالرعاية بدور الإيواء

ضمن اتفاقية مشتركة مع جامعة الإمام سعود

أبرم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم؛ اتفاقية تعاون مشترك مع كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بحضور بعض منسوبي ومنسوبات الجهتين.

وقع الاتفاقية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، وعميد كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ.د أحمد بن محمد النشوان.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين الجانبين لتطوير المهارات والقدرات المهنية والتربوية لفئة الأيتام المشمولين بالرعاية داخل دور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض، ودعم الوعي الفكري لديهم من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والخطط الاستشارية.

كما تتضمن الاتفاقية تدريب الكادر الاجتماعي والنفسي العامل معهم من منسوبي فرع الوزارة، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ننفيذ الاتفاقية ورفع التقارير الدورية للجهتين للوصول إلى الأهداف المرجوة وتحقيق مخرجات ذات جودة عالية من التدريب.