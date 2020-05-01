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"الصحة" : تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 24097

إفريقيا: حصيلة الإصابات بكورونا تجاوزت عتبة الـ 38 ألفاً والوفيات 1600

جنوب إفريقيا في المقدمة تليها مصر ثم المغرب فالجزائر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إفريقيا تجاوزت عتبة الـ 38 ألفاً، فيما ارتفع عدد الوفيات من جرّاء الوباء إلى أكثر من 1600.

وأكّد الفرع الإفريقي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في القارة السمراء بلغ حتى الآن 38706 إصابات، ويضم هذا الرقم 1629 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.

وتتصدّر جمهورية جنوب إفريقيا قائمة أكبر بؤر الفيروس في القارة بـ5647 إصابة، وتليها مصر (5537) والمغرب (4359) والجزائر (4006) وغانا (2074).

وتحتفظ الجزائر بالصدارة في قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضرّراً بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات بـ 450 وفاة، وتليها مصر (392) والمغرب (168) وجنوب إفريقيا (103) والكاميرون (61).

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه جزر القمر رصد أول إصابة بكورونا في أراضيها.

فيروس كورونا الجديد

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إفريقيا: حصيلة الإصابات بكورونا تجاوزت عتبة الـ 38 ألفاً والوفيات 1600
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إفريقيا تجاوزت عتبة الـ 38 ألفاً، فيما ارتفع عدد الوفيات من جرّاء الوباء إلى أكثر من 1600.

وأكّد الفرع الإفريقي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في القارة السمراء بلغ حتى الآن 38706 إصابات، ويضم هذا الرقم 1629 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.

وتتصدّر جمهورية جنوب إفريقيا قائمة أكبر بؤر الفيروس في القارة بـ5647 إصابة، وتليها مصر (5537) والمغرب (4359) والجزائر (4006) وغانا (2074).

وتحتفظ الجزائر بالصدارة في قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضرّراً بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات بـ 450 وفاة، وتليها مصر (392) والمغرب (168) وجنوب إفريقيا (103) والكاميرون (61).

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه جزر القمر رصد أول إصابة بكورونا في أراضيها.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
04:31 PM

إفريقيا: حصيلة الإصابات بكورونا تجاوزت عتبة الـ 38 ألفاً والوفيات 1600

جنوب إفريقيا في المقدمة تليها مصر ثم المغرب فالجزائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إفريقيا تجاوزت عتبة الـ 38 ألفاً، فيما ارتفع عدد الوفيات من جرّاء الوباء إلى أكثر من 1600.

وأكّد الفرع الإفريقي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في القارة السمراء بلغ حتى الآن 38706 إصابات، ويضم هذا الرقم 1629 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.

وتتصدّر جمهورية جنوب إفريقيا قائمة أكبر بؤر الفيروس في القارة بـ5647 إصابة، وتليها مصر (5537) والمغرب (4359) والجزائر (4006) وغانا (2074).

وتحتفظ الجزائر بالصدارة في قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضرّراً بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات بـ 450 وفاة، وتليها مصر (392) والمغرب (168) وجنوب إفريقيا (103) والكاميرون (61).

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه جزر القمر رصد أول إصابة بكورونا في أراضيها.

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