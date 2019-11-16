النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنبيهات "الأرصاد": سحب رعدية على المدينة ورياح وأتربة في نجران

"المدني" تحذّر قائدي المركبات على الطرق السريعة وتدعو إلى اتباع التعليمات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية علي محافظتَي ينبع وبدر تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثانية عشرة من فجر يوم الأحد.

كما نبّهت "هيئة الأرصاد"، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي شرورة، وخباش.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

الأرصاد الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنبيهات "الأرصاد": سحب رعدية على المدينة ورياح وأتربة في نجران
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية علي محافظتَي ينبع وبدر تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثانية عشرة من فجر يوم الأحد.

كما نبّهت "هيئة الأرصاد"، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي شرورة، وخباش.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
10:24 AM

تنبيهات "الأرصاد": سحب رعدية على المدينة ورياح وأتربة في نجران

"المدني" تحذّر قائدي المركبات على الطرق السريعة وتدعو إلى اتباع التعليمات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
358

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية علي محافظتَي ينبع وبدر تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثانية عشرة من فجر يوم الأحد.

كما نبّهت "هيئة الأرصاد"، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي شرورة، وخباش.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,438
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,310
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,679
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,980

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة