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البرلمان العربي يطالب فرنسا بالضغط للإفراج عن الأموال الفلسطينية

"السلمي" وجّه رسائل مكتوبة لكبار قادة ومسؤولي الجمهورية الفرنسية

طالَبَ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، جمهورية فرنسا، من خلال رسائل مكتوبة وجهها لرئيس جمهورية فرنسا ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع؛ باعتبار أن الجمهورية الفرنسية هي الدولة الراعية لبروتوكول باريس لعام 1994م.

وثمّن "السلمي" مواقف جمهورية فرنسا تجاه القضايا المصيرية العربية ومنها قضية العرب الأولى فلسطين.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في رسائله المكتوبة، على رفض البرلمان العربي التام لقيام القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، تحت أي ذريعة؛ باعتبار هذه الأموال أموالًا فلسطينية ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أي جزء منها، واستخدامها كوسيلة للإكراه السياسي.

وقال: اقتطاع هذه الأموال يعد إجراءً باطلًا وغير قانوني وفقًا للاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها بروتوكول باريس لعام 1994م.

وأضاف: هذه المطالبة تأتي في إطار متابعة البرلمان العربي لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمة المالية التي تمرّ بها دولة فلسطين منذ قرار القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، باقتطاع مبالغ من أموال عائدات الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني؛ باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع؛ باعتبارها أموالًا فلسطينية ولا يوجد ما يبرر الاستيلاء عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي يطالب فرنسا بالضغط للإفراج عن الأموال الفلسطينية
سبق

طالَبَ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، جمهورية فرنسا، من خلال رسائل مكتوبة وجهها لرئيس جمهورية فرنسا ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع؛ باعتبار أن الجمهورية الفرنسية هي الدولة الراعية لبروتوكول باريس لعام 1994م.

وثمّن "السلمي" مواقف جمهورية فرنسا تجاه القضايا المصيرية العربية ومنها قضية العرب الأولى فلسطين.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في رسائله المكتوبة، على رفض البرلمان العربي التام لقيام القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، تحت أي ذريعة؛ باعتبار هذه الأموال أموالًا فلسطينية ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أي جزء منها، واستخدامها كوسيلة للإكراه السياسي.

وقال: اقتطاع هذه الأموال يعد إجراءً باطلًا وغير قانوني وفقًا للاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها بروتوكول باريس لعام 1994م.

وأضاف: هذه المطالبة تأتي في إطار متابعة البرلمان العربي لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمة المالية التي تمرّ بها دولة فلسطين منذ قرار القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، باقتطاع مبالغ من أموال عائدات الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني؛ باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع؛ باعتبارها أموالًا فلسطينية ولا يوجد ما يبرر الاستيلاء عليها.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
12:46 PM

البرلمان العربي يطالب فرنسا بالضغط للإفراج عن الأموال الفلسطينية

"السلمي" وجّه رسائل مكتوبة لكبار قادة ومسؤولي الجمهورية الفرنسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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طالَبَ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، جمهورية فرنسا، من خلال رسائل مكتوبة وجهها لرئيس جمهورية فرنسا ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع؛ باعتبار أن الجمهورية الفرنسية هي الدولة الراعية لبروتوكول باريس لعام 1994م.

وثمّن "السلمي" مواقف جمهورية فرنسا تجاه القضايا المصيرية العربية ومنها قضية العرب الأولى فلسطين.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في رسائله المكتوبة، على رفض البرلمان العربي التام لقيام القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، تحت أي ذريعة؛ باعتبار هذه الأموال أموالًا فلسطينية ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أي جزء منها، واستخدامها كوسيلة للإكراه السياسي.

وقال: اقتطاع هذه الأموال يعد إجراءً باطلًا وغير قانوني وفقًا للاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها بروتوكول باريس لعام 1994م.

وأضاف: هذه المطالبة تأتي في إطار متابعة البرلمان العربي لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمة المالية التي تمرّ بها دولة فلسطين منذ قرار القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، باقتطاع مبالغ من أموال عائدات الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني؛ باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع؛ باعتبارها أموالًا فلسطينية ولا يوجد ما يبرر الاستيلاء عليها.

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