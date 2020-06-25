زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية

المسح الجيولوجي: فرصة وقوع هزات ارتدادية الأسبوع المقبل أكبر

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، منطقة سييرا شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان لها اليوم، أن هناك فرصة بنسبة 4% لوقوع هزات ارتدادية في الأسبوع المقبل أكبر من زلزال اليوم الذي كانت قوته 5.8 درجة.

ووقع الزلزال على بُعد 230 ميلًا جنوب شرق عاصمة الولاية ساكرامنتو، ونحو 175 ميلًا شمال مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذا الزلزال.