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بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استبدال الطبقة الحاكمة بحكومة إنقاذ

طالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم (الأحد)، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان، وتشكيل حكومة إنقاذ بدلاً من الطبقة السياسية الحاكمة، وذلك بعد أن دفع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت بالبلاد في أتون الاضطرابات.

وذكر "الراعي" أن لبنان اليوم يواجه أعظم الأخطار، ولن يسمح بأن يكون ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات فيما بينها، على حساب آلام الشعب اللبناني، وفقاً لـ"رويترز".

ويحظى بطريرك الموارنة بنفوذ في لبنان بصفته بطريرك الموارنة حيث يجري اختيار رئيس الجمهورية من أبناء الطائفة المارونية بموجب نظام تقاسم السلطة بين الطوائف المعمول به في البلاد.

وقدمت الحكومة اللبنانية استقالتها وسط احتجاجات غاضبة بسبب الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) وأسفر عن مقتل أكثر من 172 شخصًا وإصابة ستة آلاف وجعل 300 ألف شخص بلا مأوى ودمر مناطق في المدينة مما فاقم أزمة مالية شديدة في البلاد.

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بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استبدال الطبقة الحاكمة بحكومة إنقاذ
سبق

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم (الأحد)، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان، وتشكيل حكومة إنقاذ بدلاً من الطبقة السياسية الحاكمة، وذلك بعد أن دفع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت بالبلاد في أتون الاضطرابات.

وذكر "الراعي" أن لبنان اليوم يواجه أعظم الأخطار، ولن يسمح بأن يكون ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات فيما بينها، على حساب آلام الشعب اللبناني، وفقاً لـ"رويترز".

ويحظى بطريرك الموارنة بنفوذ في لبنان بصفته بطريرك الموارنة حيث يجري اختيار رئيس الجمهورية من أبناء الطائفة المارونية بموجب نظام تقاسم السلطة بين الطوائف المعمول به في البلاد.

وقدمت الحكومة اللبنانية استقالتها وسط احتجاجات غاضبة بسبب الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) وأسفر عن مقتل أكثر من 172 شخصًا وإصابة ستة آلاف وجعل 300 ألف شخص بلا مأوى ودمر مناطق في المدينة مما فاقم أزمة مالية شديدة في البلاد.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
02:33 PM

بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استبدال الطبقة الحاكمة بحكومة إنقاذ

طالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم (الأحد)، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان، وتشكيل حكومة إنقاذ بدلاً من الطبقة السياسية الحاكمة، وذلك بعد أن دفع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت بالبلاد في أتون الاضطرابات.

وذكر "الراعي" أن لبنان اليوم يواجه أعظم الأخطار، ولن يسمح بأن يكون ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات فيما بينها، على حساب آلام الشعب اللبناني، وفقاً لـ"رويترز".

ويحظى بطريرك الموارنة بنفوذ في لبنان بصفته بطريرك الموارنة حيث يجري اختيار رئيس الجمهورية من أبناء الطائفة المارونية بموجب نظام تقاسم السلطة بين الطوائف المعمول به في البلاد.

وقدمت الحكومة اللبنانية استقالتها وسط احتجاجات غاضبة بسبب الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) وأسفر عن مقتل أكثر من 172 شخصًا وإصابة ستة آلاف وجعل 300 ألف شخص بلا مأوى ودمر مناطق في المدينة مما فاقم أزمة مالية شديدة في البلاد.

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