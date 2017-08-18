بتكلفة تقارب 10 ملايين .. اعتماد مشروع متنزه "حلي الوطني" بالقنفذة

وجهة مميزة على مساحة تخطت 6 ملايين م2 تعزّز قطاع السياحة والترفيه

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع متنزه حلي الوطني بمحافظة القنفذة على مساحة 6.563.484 م2، بتكلفة بلغت 9.896.937 ريالاً.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جار الله الغامدي؛ أن مشروع متنزه وادي حلي الوطني يمثل بادرة أمل لأهميته ودوره الحيوي في تحقيق جزءٍ من تطلعات أبناء المنطقة وقياداتها ليكون بمكانة وجهة سياحية مميزة، تعزز قطاع السياحة والترفيه في المنطقة الغربية على الخريطة السياحية.

وأشار الغامدي؛ إلى أن محافظة القنفذة بموقعها المتميز على الساحل الغربي للبحر الأحمر تمثل حلقة وصل بين مدن الحجاز الرئيسة عسير والباحة ومدن الساحل مكة المكرّمة وجدة، لتوسطها بين جدة وجازان، حيث تمتد حدودها إلى مرتفعات جبال السروات لتلامس منطقة عسير جنوباً والباحة شرقاً, لافتاً إلى أن المحافظة تحتضن ثلاث بيئات جغرافية يمتاز كل منها عن الأخرى بعناصر بيئية متفرقة فهنالك البيئة البحرية والجزر المتناثرة في البحر, والبيئة الصحراوية الساحلية, والبيئة الجبلية التي تمتد شرقاً حتى صدر جبال السروات.

من جانب آخر، بيّن مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيد؛ أن من أعمال المشروع تسوير كامل المتنزه بنحو أكثر من 11 كيلو متراً طولياً, وإنشاء خزانات مياه للري مع توريد وتركيب مضخات الدفع والفلاتر، وتوريد وتركيب شبكات للري، إضافة إلى زراعة أكثر من 125 ألف شتلة من الأشجار المحلية مع أعمال الحفر للشتلات من الجهة المنفذة, مشيراً إلى أن سد وادي حلي الذي يقع بجوار المتنزه ويبعد مسافة 300 متر، سيكون مصدراً لمياه الري في المتنزه.

يُذكر أن متنزه حلي الوطني يقع في أرض شبه مستوية يخترقها وادي حلي الذي ينحدر من جبال السروات ويصب باتجاه الغرب, ويتخللها عددٌ من الجبال والمرتفعات في الجهة الشرقية وحرات جنوب شرق حلي وحوض خصيب في الجهة الغربية, وهو يجمع بين سهول تهامة وجبال السروات شاسع المساحة كثير القرى يميزه واديه الذي يقسم حلي نصفين شمالي وجنوبي متعرض يأخذ مصابه من مرتفعات جبال عسير وهو دائم الجريان وتكتنفه المزارع من جانبيه.