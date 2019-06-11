النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

منذ مطلع شوال.. أمانة تبوك تغلق 80 منشأة تجارية

صادرت ما يزيد عن 2289 كجم من الأغذية الفاسدة

أفادت أمانة منطقة تبوك بأن الفرق الميدانية قامت خلال الفترة من 01 – 19 شوال 1441هـ بتنفيذ 6156 زيارة وجولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، شملت 6089 جولة نفذها المراقبون الصحيون، و76 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية.

وقالت أمانة تبوك: الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد 1110 مخالفات للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الأمانة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وأضافت: المخالفات شملت الإخلال بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتكدس في الأسواق والمراكز التجارية، إضافة إلى مزاولة أنشطة غير مستثناة، ومزاولة نشاط خارج ساعات العمل لمحددة في التصريح .

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الرقابية قامت بمصادرة 2289 كيلوجرامًا من السلع والمواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، إما لسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها أو مخالفتها للمواصفات والاشتراطات الصحية , كما قامت بـ1570 جولة للإصحاح البيئي في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، ورفع مايفوق 23404.5 أطنان من المخلفات، والقيام بـ 3219 جولة لأعمال النظافة، وإصدار 397 شهادة صحية .

وأكدت أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط .

وشددت على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية.

أمانة منطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منذ مطلع شوال.. أمانة تبوك تغلق 80 منشأة تجارية
سبق

أفادت أمانة منطقة تبوك بأن الفرق الميدانية قامت خلال الفترة من 01 – 19 شوال 1441هـ بتنفيذ 6156 زيارة وجولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، شملت 6089 جولة نفذها المراقبون الصحيون، و76 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية.

وقالت أمانة تبوك: الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد 1110 مخالفات للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الأمانة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وأضافت: المخالفات شملت الإخلال بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتكدس في الأسواق والمراكز التجارية، إضافة إلى مزاولة أنشطة غير مستثناة، ومزاولة نشاط خارج ساعات العمل لمحددة في التصريح .

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الرقابية قامت بمصادرة 2289 كيلوجرامًا من السلع والمواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، إما لسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها أو مخالفتها للمواصفات والاشتراطات الصحية , كما قامت بـ1570 جولة للإصحاح البيئي في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، ورفع مايفوق 23404.5 أطنان من المخلفات، والقيام بـ 3219 جولة لأعمال النظافة، وإصدار 397 شهادة صحية .

وأكدت أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط .

وشددت على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
02:50 PM

منذ مطلع شوال.. أمانة تبوك تغلق 80 منشأة تجارية

صادرت ما يزيد عن 2289 كجم من الأغذية الفاسدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
309

أفادت أمانة منطقة تبوك بأن الفرق الميدانية قامت خلال الفترة من 01 – 19 شوال 1441هـ بتنفيذ 6156 زيارة وجولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، شملت 6089 جولة نفذها المراقبون الصحيون، و76 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية.

وقالت أمانة تبوك: الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد 1110 مخالفات للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الأمانة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وأضافت: المخالفات شملت الإخلال بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتكدس في الأسواق والمراكز التجارية، إضافة إلى مزاولة أنشطة غير مستثناة، ومزاولة نشاط خارج ساعات العمل لمحددة في التصريح .

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الرقابية قامت بمصادرة 2289 كيلوجرامًا من السلع والمواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، إما لسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها أو مخالفتها للمواصفات والاشتراطات الصحية , كما قامت بـ1570 جولة للإصحاح البيئي في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، ورفع مايفوق 23404.5 أطنان من المخلفات، والقيام بـ 3219 جولة لأعمال النظافة، وإصدار 397 شهادة صحية .

وأكدت أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط .

وشددت على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,003
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,601
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,546
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,119

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة