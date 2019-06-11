منذ مطلع شوال.. أمانة تبوك تغلق 80 منشأة تجارية

صادرت ما يزيد عن 2289 كجم من الأغذية الفاسدة

أفادت أمانة منطقة تبوك بأن الفرق الميدانية قامت خلال الفترة من 01 – 19 شوال 1441هـ بتنفيذ 6156 زيارة وجولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، شملت 6089 جولة نفذها المراقبون الصحيون، و76 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية.

وقالت أمانة تبوك: الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد 1110 مخالفات للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الأمانة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وأضافت: المخالفات شملت الإخلال بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتكدس في الأسواق والمراكز التجارية، إضافة إلى مزاولة أنشطة غير مستثناة، ومزاولة نشاط خارج ساعات العمل لمحددة في التصريح .

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الرقابية قامت بمصادرة 2289 كيلوجرامًا من السلع والمواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، إما لسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها أو مخالفتها للمواصفات والاشتراطات الصحية , كما قامت بـ1570 جولة للإصحاح البيئي في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، ورفع مايفوق 23404.5 أطنان من المخلفات، والقيام بـ 3219 جولة لأعمال النظافة، وإصدار 397 شهادة صحية .

وأكدت أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط .

وشددت على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية.