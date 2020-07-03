النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد السعودي يستقبل رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية

استعدادًا لاستكمال الموسم الرياضي

وصلت ظهر اليوم الجمعة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الرحلة الجوية الرابعة القادمة من مدينة ساو باولو البرازيلية، الخاصة بعودة مدربي ولاعبي الأندية المشاركة في المسابقات الكروية.

وضمت الرحلات الأربع 228 مدربًا ولاعبًا، تمت كافة ترتيباتها وإجراءاتها بدعم واهتمام مباشر من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وهو الدعم الذي كان له بالغ الأثر في تسهيل عودة اللاعبين والأطقم الفنية إلى المملكة؛ استعدادًا لاستئناف المسابقات الكروية المحلية.

وأثنى الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم على جهود كافة الجهات الحكومية والقطاعات المشاركة ومنسوبي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي في إنهاء ترتيب واستقبال العائدين.

وأضاف الأمين العام للاتحاد السعودي أنه تم تأمين 4 طائرات خاصة من البرازيل وتونس ومصر وفرنسا، مؤكدًا أن تحديد الدول الأربع تم بناءً على أن غالبية اللاعبين والمدربين متواجدون في الدول الثلاث الأولى، فضلاً عن وضع نقطة تجمّع في باريس، كما تم أيضًا تسهيل مهمة عودة من هم خارج تلك الدول عن طريق البحرين -منفذ جسر الملك فهد-".

وأكد القاسم على أن الاتحاد السعودي واكب الاهتمام الصحي بدعم وزير الرياضة عبر إنشاء غرفة عمليات تهدف للتنسيق مع وزارة الرياضة والأندية فيما يتعلق باستئناف تدريبات الأندية وتطبيق البرتوكول الطبي المعتمد من قبل الوزارة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد السعودي يستقبل رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية
سبق

وصلت ظهر اليوم الجمعة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الرحلة الجوية الرابعة القادمة من مدينة ساو باولو البرازيلية، الخاصة بعودة مدربي ولاعبي الأندية المشاركة في المسابقات الكروية.

وضمت الرحلات الأربع 228 مدربًا ولاعبًا، تمت كافة ترتيباتها وإجراءاتها بدعم واهتمام مباشر من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وهو الدعم الذي كان له بالغ الأثر في تسهيل عودة اللاعبين والأطقم الفنية إلى المملكة؛ استعدادًا لاستئناف المسابقات الكروية المحلية.

وأثنى الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم على جهود كافة الجهات الحكومية والقطاعات المشاركة ومنسوبي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي في إنهاء ترتيب واستقبال العائدين.

وأضاف الأمين العام للاتحاد السعودي أنه تم تأمين 4 طائرات خاصة من البرازيل وتونس ومصر وفرنسا، مؤكدًا أن تحديد الدول الأربع تم بناءً على أن غالبية اللاعبين والمدربين متواجدون في الدول الثلاث الأولى، فضلاً عن وضع نقطة تجمّع في باريس، كما تم أيضًا تسهيل مهمة عودة من هم خارج تلك الدول عن طريق البحرين -منفذ جسر الملك فهد-".

وأكد القاسم على أن الاتحاد السعودي واكب الاهتمام الصحي بدعم وزير الرياضة عبر إنشاء غرفة عمليات تهدف للتنسيق مع وزارة الرياضة والأندية فيما يتعلق باستئناف تدريبات الأندية وتطبيق البرتوكول الطبي المعتمد من قبل الوزارة.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
09:45 PM

الاتحاد السعودي يستقبل رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية

استعدادًا لاستكمال الموسم الرياضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,082

وصلت ظهر اليوم الجمعة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الرحلة الجوية الرابعة القادمة من مدينة ساو باولو البرازيلية، الخاصة بعودة مدربي ولاعبي الأندية المشاركة في المسابقات الكروية.

وضمت الرحلات الأربع 228 مدربًا ولاعبًا، تمت كافة ترتيباتها وإجراءاتها بدعم واهتمام مباشر من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وهو الدعم الذي كان له بالغ الأثر في تسهيل عودة اللاعبين والأطقم الفنية إلى المملكة؛ استعدادًا لاستئناف المسابقات الكروية المحلية.

وأثنى الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم على جهود كافة الجهات الحكومية والقطاعات المشاركة ومنسوبي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي في إنهاء ترتيب واستقبال العائدين.

وأضاف الأمين العام للاتحاد السعودي أنه تم تأمين 4 طائرات خاصة من البرازيل وتونس ومصر وفرنسا، مؤكدًا أن تحديد الدول الأربع تم بناءً على أن غالبية اللاعبين والمدربين متواجدون في الدول الثلاث الأولى، فضلاً عن وضع نقطة تجمّع في باريس، كما تم أيضًا تسهيل مهمة عودة من هم خارج تلك الدول عن طريق البحرين -منفذ جسر الملك فهد-".

وأكد القاسم على أن الاتحاد السعودي واكب الاهتمام الصحي بدعم وزير الرياضة عبر إنشاء غرفة عمليات تهدف للتنسيق مع وزارة الرياضة والأندية فيما يتعلق باستئناف تدريبات الأندية وتطبيق البرتوكول الطبي المعتمد من قبل الوزارة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,556
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,697
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,498
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,773

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة