النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدّي صلاة الميت على العذل

بجامع الملك خالد بأم الحمام

أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على عبدالله بن محمد العذل - رحمه الله - وذلك بجامع الملك خالد بأم الحمام.

وأدّى الصلاة مع سموه الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

وقدم سموه العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلًا الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدّي صلاة الميت على العذل
سبق

أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على عبدالله بن محمد العذل - رحمه الله - وذلك بجامع الملك خالد بأم الحمام.

وأدّى الصلاة مع سموه الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

وقدم سموه العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلًا الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
05:34 PM

أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدّي صلاة الميت على العذل

بجامع الملك خالد بأم الحمام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
468

أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على عبدالله بن محمد العذل - رحمه الله - وذلك بجامع الملك خالد بأم الحمام.

وأدّى الصلاة مع سموه الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

وقدم سموه العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلًا الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,139
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,731
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,624

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة