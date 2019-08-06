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"الحصيني": فرصة لتشكّل سحب عملاقة نواحي جازان وعلى الحدود مع اليمن

توقعات بسقوط أمطار على مكة المكرمة

أكدَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن السحب الممطرة عصر اليوم الثلاثاء، كانت على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، والطائف، متوقعًا توسع الحالة الممطرة لتشمل أجزاء من مكة المكرمة.

وأشار إلى أنَ هناك فرصة لتشكل السحب العملاقة المعروفة بغزارة مطرها ورياحها وبردها، على الحدود السعودية نواحي جازان والحدود اليمنية، داعياً للابتعاد عن الأودية.
وكانت "الطائف" قد شهدت أمس، تغيرًا في أجوائها؛ حيث تزايدت نسبة الغبار والأتربة، بعد أيامٍ كانت قد شهدت المحافظة فيها سرعةً في الرياح، فيما هطلت على أجزاء منها اليوم الثلاثاء أمطار خفيفة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

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"الحصيني": فرصة لتشكّل سحب عملاقة نواحي جازان وعلى الحدود مع اليمن
سبق

أكدَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن السحب الممطرة عصر اليوم الثلاثاء، كانت على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، والطائف، متوقعًا توسع الحالة الممطرة لتشمل أجزاء من مكة المكرمة.

وأشار إلى أنَ هناك فرصة لتشكل السحب العملاقة المعروفة بغزارة مطرها ورياحها وبردها، على الحدود السعودية نواحي جازان والحدود اليمنية، داعياً للابتعاد عن الأودية.
وكانت "الطائف" قد شهدت أمس، تغيرًا في أجوائها؛ حيث تزايدت نسبة الغبار والأتربة، بعد أيامٍ كانت قد شهدت المحافظة فيها سرعةً في الرياح، فيما هطلت على أجزاء منها اليوم الثلاثاء أمطار خفيفة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
07:37 PM

"الحصيني": فرصة لتشكّل سحب عملاقة نواحي جازان وعلى الحدود مع اليمن

توقعات بسقوط أمطار على مكة المكرمة

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فهد العتيبي - مكة المكرمة
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أكدَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن السحب الممطرة عصر اليوم الثلاثاء، كانت على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، والطائف، متوقعًا توسع الحالة الممطرة لتشمل أجزاء من مكة المكرمة.

وأشار إلى أنَ هناك فرصة لتشكل السحب العملاقة المعروفة بغزارة مطرها ورياحها وبردها، على الحدود السعودية نواحي جازان والحدود اليمنية، داعياً للابتعاد عن الأودية.
وكانت "الطائف" قد شهدت أمس، تغيرًا في أجوائها؛ حيث تزايدت نسبة الغبار والأتربة، بعد أيامٍ كانت قد شهدت المحافظة فيها سرعةً في الرياح، فيما هطلت على أجزاء منها اليوم الثلاثاء أمطار خفيفة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

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