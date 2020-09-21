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الشارقة الإماراتي يمطر شباك التعاون بسداسية.. في دوري الأبطال

أعاد" السكري" للمركز الأخير في مجموعته

خسر فريق التعاون بنتيجة ثقيلة قوامها ستة أهداف دون رد أمام فريق الشارقة الإماراتي وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، والمقامة منافساتها حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.


افتتح الشارقة التسجيل بواسطة لاعبه سيف راشد عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الفريق الإماراتي 1-0.
ومع انطلاقة الشوط الثاني، أضاف ويلتون سواريز الهدف الثاني بعد أن تلاعب بدفاع التعاون عند الدقيقة 49، بعدها انهار لاعبو التعاون ليسجل الفريق الإماراتي هدفين سريعين بواسطة محمد عبد الله الدقيقة 54، وويلتون سواريز عند الدقيقة 57، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، قبل أن يعود اللاعب نفسه بالهدف الشخصي الثالث "هاتريك" والخامس لفريقه عند الدقيقة 61، فيما اختتم كايو لوكاس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس عند الدقيقة 68.
‏ ويواجه التعاون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة، نظيره الدحيل القطري الذي كسبه قبل التوقف في بريدة 2-0، الخميس المقبل.

وليس أمام التعاون الا كسب النقاط الثلاث، إذا ما أراد التأهل للدور الثاني، خاصة وأن الفريق في جعبته 6 نقاط وسيخوض لقائه مع الدحيل صاحب الـ 9 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشارقة الإماراتي يمطر شباك التعاون بسداسية.. في دوري الأبطال
سبق

خسر فريق التعاون بنتيجة ثقيلة قوامها ستة أهداف دون رد أمام فريق الشارقة الإماراتي وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، والمقامة منافساتها حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.


افتتح الشارقة التسجيل بواسطة لاعبه سيف راشد عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الفريق الإماراتي 1-0.
ومع انطلاقة الشوط الثاني، أضاف ويلتون سواريز الهدف الثاني بعد أن تلاعب بدفاع التعاون عند الدقيقة 49، بعدها انهار لاعبو التعاون ليسجل الفريق الإماراتي هدفين سريعين بواسطة محمد عبد الله الدقيقة 54، وويلتون سواريز عند الدقيقة 57، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، قبل أن يعود اللاعب نفسه بالهدف الشخصي الثالث "هاتريك" والخامس لفريقه عند الدقيقة 61، فيما اختتم كايو لوكاس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس عند الدقيقة 68.
‏ ويواجه التعاون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة، نظيره الدحيل القطري الذي كسبه قبل التوقف في بريدة 2-0، الخميس المقبل.

وليس أمام التعاون الا كسب النقاط الثلاث، إذا ما أراد التأهل للدور الثاني، خاصة وأن الفريق في جعبته 6 نقاط وسيخوض لقائه مع الدحيل صاحب الـ 9 نقاط.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
11:34 PM

الشارقة الإماراتي يمطر شباك التعاون بسداسية.. في دوري الأبطال

أعاد" السكري" للمركز الأخير في مجموعته

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
6
1,081

خسر فريق التعاون بنتيجة ثقيلة قوامها ستة أهداف دون رد أمام فريق الشارقة الإماراتي وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، والمقامة منافساتها حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.


افتتح الشارقة التسجيل بواسطة لاعبه سيف راشد عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الفريق الإماراتي 1-0.
ومع انطلاقة الشوط الثاني، أضاف ويلتون سواريز الهدف الثاني بعد أن تلاعب بدفاع التعاون عند الدقيقة 49، بعدها انهار لاعبو التعاون ليسجل الفريق الإماراتي هدفين سريعين بواسطة محمد عبد الله الدقيقة 54، وويلتون سواريز عند الدقيقة 57، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، قبل أن يعود اللاعب نفسه بالهدف الشخصي الثالث "هاتريك" والخامس لفريقه عند الدقيقة 61، فيما اختتم كايو لوكاس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس عند الدقيقة 68.
‏ ويواجه التعاون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة، نظيره الدحيل القطري الذي كسبه قبل التوقف في بريدة 2-0، الخميس المقبل.

وليس أمام التعاون الا كسب النقاط الثلاث، إذا ما أراد التأهل للدور الثاني، خاصة وأن الفريق في جعبته 6 نقاط وسيخوض لقائه مع الدحيل صاحب الـ 9 نقاط.

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