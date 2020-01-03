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"تركي بن طلال" يعين فتاة متلعثمة في إمارة عسير

قال: تظنين أن صوتك لن يكون مسموعاً؟

فاجأ أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، فتاة بقرار تعيينها في الإمارة، بعد أن قامت بشرح معاناة المتلعثمين خلال اجتماعه بشباب محافظة البرك والمراكز التابعة لها تحت شعار "غربُ عسيرِ المُشرق".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه فتاة من محافظة البرك، حيث طلبت من أمير المنطقة الالتفات إلى من يعانون من صعوبات التحدث، ففاجأها بقرار تعيينها في القسم النسائي في إمارة المنطقة، ليسمع صوتها طوال السنة.

وقال الأمير للفتاة التي قرأت وبدت متأثرة وهي تتلو على مسمعه أمام الحاضرين مقترحاً بإنشاء عيادة إلكترونية عبر تطبيق يخدم فئة المتلعثمين: تظنين أن صوتك لن يكون مسموعاً لأنك متلعثمة؟.

من ناحيتهم، أشاد المغردون عبر موقع التواصل "تويتر" برد فعل الأمير تركي بن طلال، متداولين المقطع على نطاق واسع.

أمير عسير الأمير تركي بن طلال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي بن طلال" يعين فتاة متلعثمة في إمارة عسير
سبق

فاجأ أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، فتاة بقرار تعيينها في الإمارة، بعد أن قامت بشرح معاناة المتلعثمين خلال اجتماعه بشباب محافظة البرك والمراكز التابعة لها تحت شعار "غربُ عسيرِ المُشرق".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه فتاة من محافظة البرك، حيث طلبت من أمير المنطقة الالتفات إلى من يعانون من صعوبات التحدث، ففاجأها بقرار تعيينها في القسم النسائي في إمارة المنطقة، ليسمع صوتها طوال السنة.

وقال الأمير للفتاة التي قرأت وبدت متأثرة وهي تتلو على مسمعه أمام الحاضرين مقترحاً بإنشاء عيادة إلكترونية عبر تطبيق يخدم فئة المتلعثمين: تظنين أن صوتك لن يكون مسموعاً لأنك متلعثمة؟.

من ناحيتهم، أشاد المغردون عبر موقع التواصل "تويتر" برد فعل الأمير تركي بن طلال، متداولين المقطع على نطاق واسع.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
02:02 AM

"تركي بن طلال" يعين فتاة متلعثمة في إمارة عسير

قال: تظنين أن صوتك لن يكون مسموعاً؟

A A A
هادي آل كليب - عسير
81
84,709

فاجأ أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، فتاة بقرار تعيينها في الإمارة، بعد أن قامت بشرح معاناة المتلعثمين خلال اجتماعه بشباب محافظة البرك والمراكز التابعة لها تحت شعار "غربُ عسيرِ المُشرق".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه فتاة من محافظة البرك، حيث طلبت من أمير المنطقة الالتفات إلى من يعانون من صعوبات التحدث، ففاجأها بقرار تعيينها في القسم النسائي في إمارة المنطقة، ليسمع صوتها طوال السنة.

وقال الأمير للفتاة التي قرأت وبدت متأثرة وهي تتلو على مسمعه أمام الحاضرين مقترحاً بإنشاء عيادة إلكترونية عبر تطبيق يخدم فئة المتلعثمين: تظنين أن صوتك لن يكون مسموعاً لأنك متلعثمة؟.

من ناحيتهم، أشاد المغردون عبر موقع التواصل "تويتر" برد فعل الأمير تركي بن طلال، متداولين المقطع على نطاق واسع.

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