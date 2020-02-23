"الربيعة" يستعرض جهود المملكة الإنسانية والإغاثية مع وفد البرلمان الأوروبي

بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين الجانبين

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، وفد لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي برئاسة هانا نيومان، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

وجرى خلال اللقاء، بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية وإمكانية التعاون بهذا الخصوص.

وقدّم الدكتور "الربيعة" خلال اللقاء لمحةً عن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلةً بالمركز في 47 دولة حول العالم بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليمين والدوليين، موضحاً أن اليمن حظي بالنصيب الأوفر من تلك المشاريع.

كما التقى الدكتور "الربيعة" بمقر المركز في الرياض اليوم، عضو البرلمان الألماني نيكولاس لوبل، حيث جرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأطلع الدكتور "الربيعة" المسؤول الألماني على ما تقدمه المملكة ممثلة بالمركز من جهود إغاثية وإنسانية للمنكوبين في 47 دولة حول العالم، وبالأخص اليمن.

وأشاد "لوبل" بالإسهام المميز للمملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة في مجال العمل الإنساني والإغاثي في دول العالم كافة.