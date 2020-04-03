بعد دعوة السعودية.. النفط يواصل تحقيق المكاسب و"برنت" يقفز بأكثر من 10%

تواصل أسعار النفط اليوم، تحقيق المكاسب بعدما دعت السعودية، أكبر منتج في منظمة "أوبك"، إلى عقد اجتماع طارئ لدول تحالف "أوبك+" ومنتجين آخرين بهدف الاتفاق على صيغة لدعم الأسواق.

وبحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود مزيج "برنت" بنسبة 12.53% إلى 33.69 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 8.61% إلى 27.50 دولار للبرميل.

ودعت السعودية أمس، إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط من منظمة "أوبك" وخارجها؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نفطي عادل يجلب الاستقرار إلى سوق النفط العالمية.