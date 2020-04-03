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بعد دعوة السعودية.. النفط يواصل تحقيق المكاسب و"برنت" يقفز بأكثر من 10%

تواصل أسعار النفط اليوم، تحقيق المكاسب بعدما دعت السعودية، أكبر منتج في منظمة "أوبك"، إلى عقد اجتماع طارئ لدول تحالف "أوبك+" ومنتجين آخرين بهدف الاتفاق على صيغة لدعم الأسواق.

وبحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود مزيج "برنت" بنسبة 12.53% إلى 33.69 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 8.61% إلى 27.50 دولار للبرميل.

ودعت السعودية أمس، إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط من منظمة "أوبك" وخارجها؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نفطي عادل يجلب الاستقرار إلى سوق النفط العالمية.

النفط منظمة أوبك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بعد دعوة السعودية.. النفط يواصل تحقيق المكاسب و"برنت" يقفز بأكثر من 10%
سبق

تواصل أسعار النفط اليوم، تحقيق المكاسب بعدما دعت السعودية، أكبر منتج في منظمة "أوبك"، إلى عقد اجتماع طارئ لدول تحالف "أوبك+" ومنتجين آخرين بهدف الاتفاق على صيغة لدعم الأسواق.

وبحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود مزيج "برنت" بنسبة 12.53% إلى 33.69 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 8.61% إلى 27.50 دولار للبرميل.

ودعت السعودية أمس، إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط من منظمة "أوبك" وخارجها؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نفطي عادل يجلب الاستقرار إلى سوق النفط العالمية.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
05:47 PM

بعد دعوة السعودية.. النفط يواصل تحقيق المكاسب و"برنت" يقفز بأكثر من 10%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل أسعار النفط اليوم، تحقيق المكاسب بعدما دعت السعودية، أكبر منتج في منظمة "أوبك"، إلى عقد اجتماع طارئ لدول تحالف "أوبك+" ومنتجين آخرين بهدف الاتفاق على صيغة لدعم الأسواق.

وبحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود مزيج "برنت" بنسبة 12.53% إلى 33.69 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 8.61% إلى 27.50 دولار للبرميل.

ودعت السعودية أمس، إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط من منظمة "أوبك" وخارجها؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نفطي عادل يجلب الاستقرار إلى سوق النفط العالمية.

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