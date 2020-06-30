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بيان مشترك بين البحرين والولايات المتحدة: الالتزام القوي والدائم بمكافحة العدوان والتضليل الإيراني

في ختام المشاورات التي أجراها "هوك" مع "سلمان بن حمد"

صدر بيان مشترك بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، في ختام المشاورات التي أجراها الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لإيران وكبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي برايان هوك، مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأكد الجانبان التزامهما القوي والدائم بمكافحة العدوان والتضليل الفكري الإيراني؛ حيث سعت إيران إلى تقويض استقرار وأمن البحرين من خلال إثارة التوترات الطائفية وتوفير الأسلحة للإرهابيين والمجموعات المدعومة منها.

وطالَب الجانبان مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران؛ وذلك لمواجهة نشر إيران للأسلحة لوكلائها، كما سيعزز هذا الحظر الاستقرار الإقليمي ويحمّل إيران مسؤولية أفعالها، وأن على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

البحرين الولايات المتحدة

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بيان مشترك بين البحرين والولايات المتحدة: الالتزام القوي والدائم بمكافحة العدوان والتضليل الإيراني
سبق

صدر بيان مشترك بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، في ختام المشاورات التي أجراها الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لإيران وكبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي برايان هوك، مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأكد الجانبان التزامهما القوي والدائم بمكافحة العدوان والتضليل الفكري الإيراني؛ حيث سعت إيران إلى تقويض استقرار وأمن البحرين من خلال إثارة التوترات الطائفية وتوفير الأسلحة للإرهابيين والمجموعات المدعومة منها.

وطالَب الجانبان مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران؛ وذلك لمواجهة نشر إيران للأسلحة لوكلائها، كما سيعزز هذا الحظر الاستقرار الإقليمي ويحمّل إيران مسؤولية أفعالها، وأن على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
08:21 AM

بيان مشترك بين البحرين والولايات المتحدة: الالتزام القوي والدائم بمكافحة العدوان والتضليل الإيراني

في ختام المشاورات التي أجراها "هوك" مع "سلمان بن حمد"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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صدر بيان مشترك بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، في ختام المشاورات التي أجراها الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لإيران وكبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي برايان هوك، مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأكد الجانبان التزامهما القوي والدائم بمكافحة العدوان والتضليل الفكري الإيراني؛ حيث سعت إيران إلى تقويض استقرار وأمن البحرين من خلال إثارة التوترات الطائفية وتوفير الأسلحة للإرهابيين والمجموعات المدعومة منها.

وطالَب الجانبان مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران؛ وذلك لمواجهة نشر إيران للأسلحة لوكلائها، كما سيعزز هذا الحظر الاستقرار الإقليمي ويحمّل إيران مسؤولية أفعالها، وأن على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

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