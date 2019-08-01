النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. ضبط تشكيل عصابي يجمع الأموال ويحولها إلى خارج المملكة

5 أشخاص من الجنسية البنجلاديشية بين العقدين الثالث والرابع

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من "خمسة" أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وضبط في حوزتهم مبالغ نقدية مجهولة المصدر تبلغ (97 ألف)ريال و(18 ألف) دولار أمريكي ومصوغات ذهبية.

وقد تقرر توقيف المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضاف المتحدث: شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. ضبط تشكيل عصابي يجمع الأموال ويحولها إلى خارج المملكة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من "خمسة" أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وضبط في حوزتهم مبالغ نقدية مجهولة المصدر تبلغ (97 ألف)ريال و(18 ألف) دولار أمريكي ومصوغات ذهبية.

وقد تقرر توقيف المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضاف المتحدث: شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
04:07 PM

الرياض.. ضبط تشكيل عصابي يجمع الأموال ويحولها إلى خارج المملكة

5 أشخاص من الجنسية البنجلاديشية بين العقدين الثالث والرابع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
9,338

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من "خمسة" أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وضبط في حوزتهم مبالغ نقدية مجهولة المصدر تبلغ (97 ألف)ريال و(18 ألف) دولار أمريكي ومصوغات ذهبية.

وقد تقرر توقيف المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضاف المتحدث: شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
30,904
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,390
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,477
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,474

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة