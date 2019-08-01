الرياض.. ضبط تشكيل عصابي يجمع الأموال ويحولها إلى خارج المملكة

5 أشخاص من الجنسية البنجلاديشية بين العقدين الثالث والرابع

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من "خمسة" أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وضبط في حوزتهم مبالغ نقدية مجهولة المصدر تبلغ (97 ألف)ريال و(18 ألف) دولار أمريكي ومصوغات ذهبية.

وقد تقرر توقيف المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضاف المتحدث: شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.