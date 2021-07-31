النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجهات الأمنية بمحايل تباشر انحراف شاحنة وميكروباص وانهيارات صخرية بفعل الأمطار

عملت على تنظيم حركة السير وإخراج المركبات من وسط الطريق

تشهد محافظة محايل عسير أمطارًا غزيرة ومتواصلة منذ صلاة العصر؛ ما أدى لعدد من الحوادث والانهيارات الصخرية على طريق محايل أبها.

ورصدت "سبق" انحراف شاحنة وميكروباص بسبب السرعة والمنعطفات الخطرة على الطريق، فضلاً عن بعض الانهيارات الصخرية التي خلفتها الأمطار.

وباشرت الجهات الأمنية تلك الحوادث، وعملت على تنبيه السائقين، وتنظيم الحركة المرورية، والعمل على إزالة تلك المركبات من وسط الطريق.

وكانت الشاحنة قد سقطت في هوة سحيقة بجوار الطريق في الوقت الذي أغلقت فيه نصف مسار المدخل الشرقي للمدينة، وارتطم ميكروباص بجبل يحاذي الطريق.

ولا تزال الأمطار تنهمر بغزارة على المحافظة والمراكز التابعة لها في ظل تكثيف الجهات الأمنية ممثلة بالمرور والدفاع المدني من وجودها تحسبًا لأي طارئ قد يحدث.

ودعت الجهات الأمنية الجميع إلى توخي الحذر، وأخذ الحيطة في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وأجواء ماطرة.

محايل عسير أمطار حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجهات الأمنية بمحايل تباشر انحراف شاحنة وميكروباص وانهيارات صخرية بفعل الأمطار
سبق

تشهد محافظة محايل عسير أمطارًا غزيرة ومتواصلة منذ صلاة العصر؛ ما أدى لعدد من الحوادث والانهيارات الصخرية على طريق محايل أبها.

ورصدت "سبق" انحراف شاحنة وميكروباص بسبب السرعة والمنعطفات الخطرة على الطريق، فضلاً عن بعض الانهيارات الصخرية التي خلفتها الأمطار.

وباشرت الجهات الأمنية تلك الحوادث، وعملت على تنبيه السائقين، وتنظيم الحركة المرورية، والعمل على إزالة تلك المركبات من وسط الطريق.

وكانت الشاحنة قد سقطت في هوة سحيقة بجوار الطريق في الوقت الذي أغلقت فيه نصف مسار المدخل الشرقي للمدينة، وارتطم ميكروباص بجبل يحاذي الطريق.

ولا تزال الأمطار تنهمر بغزارة على المحافظة والمراكز التابعة لها في ظل تكثيف الجهات الأمنية ممثلة بالمرور والدفاع المدني من وجودها تحسبًا لأي طارئ قد يحدث.

ودعت الجهات الأمنية الجميع إلى توخي الحذر، وأخذ الحيطة في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وأجواء ماطرة.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
10:01 PM

الجهات الأمنية بمحايل تباشر انحراف شاحنة وميكروباص وانهيارات صخرية بفعل الأمطار

عملت على تنظيم حركة السير وإخراج المركبات من وسط الطريق

A A A
محمد طيران - محايل عسير
1
4,785

تشهد محافظة محايل عسير أمطارًا غزيرة ومتواصلة منذ صلاة العصر؛ ما أدى لعدد من الحوادث والانهيارات الصخرية على طريق محايل أبها.

ورصدت "سبق" انحراف شاحنة وميكروباص بسبب السرعة والمنعطفات الخطرة على الطريق، فضلاً عن بعض الانهيارات الصخرية التي خلفتها الأمطار.

وباشرت الجهات الأمنية تلك الحوادث، وعملت على تنبيه السائقين، وتنظيم الحركة المرورية، والعمل على إزالة تلك المركبات من وسط الطريق.

وكانت الشاحنة قد سقطت في هوة سحيقة بجوار الطريق في الوقت الذي أغلقت فيه نصف مسار المدخل الشرقي للمدينة، وارتطم ميكروباص بجبل يحاذي الطريق.

ولا تزال الأمطار تنهمر بغزارة على المحافظة والمراكز التابعة لها في ظل تكثيف الجهات الأمنية ممثلة بالمرور والدفاع المدني من وجودها تحسبًا لأي طارئ قد يحدث.

ودعت الجهات الأمنية الجميع إلى توخي الحذر، وأخذ الحيطة في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وأجواء ماطرة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,284
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,531
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,074

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة