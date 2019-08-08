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خلال "الميركاتو الصيفي" .. فنربخشة يسعى لخطف أحمد موسى من النصر

يسعى نادي فنربخشة التركي إلى ضم لاعب النصر "النيجيري" أحمد موسى؛ لدعم هجوم فريقه الكروي الأول خلال فترة "الميركاتو الصيفي".


وجاءت تحركات النادي التركي للظفر بخدمات "موسى" بعد أن وصلت علاقة الأخير بناديه إلى الفتور، وعدم الرضا بما قدمه حتى الآن، إلى جانب ارتفاع قيمته المادية التي باتت تشكل عبءًا ماديا كبيرا على النادي العاصمي.


وكان "موسى" قد غاب عن معسكر النصر في البرتغال، إلى جانب عدم مشاركته الآسيوية مع ناديه، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

كشفت ذلك صحيفة "TaKvim" التركية؛ حيث أكدت أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا بين الطرفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خلال "الميركاتو الصيفي" .. فنربخشة يسعى لخطف أحمد موسى من النصر
سبق

يسعى نادي فنربخشة التركي إلى ضم لاعب النصر "النيجيري" أحمد موسى؛ لدعم هجوم فريقه الكروي الأول خلال فترة "الميركاتو الصيفي".


وجاءت تحركات النادي التركي للظفر بخدمات "موسى" بعد أن وصلت علاقة الأخير بناديه إلى الفتور، وعدم الرضا بما قدمه حتى الآن، إلى جانب ارتفاع قيمته المادية التي باتت تشكل عبءًا ماديا كبيرا على النادي العاصمي.


وكان "موسى" قد غاب عن معسكر النصر في البرتغال، إلى جانب عدم مشاركته الآسيوية مع ناديه، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

كشفت ذلك صحيفة "TaKvim" التركية؛ حيث أكدت أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا بين الطرفين.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
06:59 PM

خلال "الميركاتو الصيفي" .. فنربخشة يسعى لخطف أحمد موسى من النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسعى نادي فنربخشة التركي إلى ضم لاعب النصر "النيجيري" أحمد موسى؛ لدعم هجوم فريقه الكروي الأول خلال فترة "الميركاتو الصيفي".


وجاءت تحركات النادي التركي للظفر بخدمات "موسى" بعد أن وصلت علاقة الأخير بناديه إلى الفتور، وعدم الرضا بما قدمه حتى الآن، إلى جانب ارتفاع قيمته المادية التي باتت تشكل عبءًا ماديا كبيرا على النادي العاصمي.


وكان "موسى" قد غاب عن معسكر النصر في البرتغال، إلى جانب عدم مشاركته الآسيوية مع ناديه، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

كشفت ذلك صحيفة "TaKvim" التركية؛ حيث أكدت أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا بين الطرفين.

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