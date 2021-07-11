وصل في هذه الأثناء سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى نيوم، في أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم حيث كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه . وتستغرق زيارة السلطان هيثم للمملكة يومين، يلتقي خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في زيارة تأتي تأكيداً على عمق العلاقات التاريخيَّة بين السلطنة والمملكة العربيَّة السعوديَّة، وانطلاقًا من حرص قيادتَي البلدين الشقيقين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما.

سلطان عُمان يصل إلى نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-11 وصل في هذه الأثناء سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى نيوم، في أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم حيث كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه .



وتستغرق زيارة السلطان هيثم للمملكة يومين، يلتقي خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في زيارة تأتي تأكيداً على عمق العلاقات التاريخيَّة بين السلطنة والمملكة العربيَّة السعوديَّة، وانطلاقًا من حرص قيادتَي البلدين الشقيقين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 02:05 PM

اخر تعديل 11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 02:56 PM

سلطان عُمان يصل إلى نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه في أول زيارة خارجية لـ"لسلطان هيثم" منذ توليه مقاليد الحكم





A A A





3 مشاركة

وصل في هذه الأثناء سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى نيوم، في أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم حيث كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه .



وتستغرق زيارة السلطان هيثم للمملكة يومين، يلتقي خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في زيارة تأتي تأكيداً على عمق العلاقات التاريخيَّة بين السلطنة والمملكة العربيَّة السعوديَّة، وانطلاقًا من حرص قيادتَي البلدين الشقيقين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما.