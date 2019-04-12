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"تجارة الخرج" تضبط 38 مخالفة في أسواق السيح

جولات للتأكد من الالتزام بأنظمة حماية المستهلك

نفّذت الفِرَق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالخرج خلال الأسبوع الماضي 233 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية في مدينة السيح؛ وذلك للتأكد من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت الجولات تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية بمدينة السيح، شملت مجمعات الهايبر ماركت، والتموينات، ومحلات بيع اللحوم والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، ضبطت خلالها 38 مخالفة، تم على إثرها تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

وزارة التجارة الخرج السيح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تجارة الخرج" تضبط 38 مخالفة في أسواق السيح
سبق

نفّذت الفِرَق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالخرج خلال الأسبوع الماضي 233 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية في مدينة السيح؛ وذلك للتأكد من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت الجولات تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية بمدينة السيح، شملت مجمعات الهايبر ماركت، والتموينات، ومحلات بيع اللحوم والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، ضبطت خلالها 38 مخالفة، تم على إثرها تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:02 AM

"تجارة الخرج" تضبط 38 مخالفة في أسواق السيح

جولات للتأكد من الالتزام بأنظمة حماية المستهلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرج
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نفّذت الفِرَق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالخرج خلال الأسبوع الماضي 233 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية في مدينة السيح؛ وذلك للتأكد من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت الجولات تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية بمدينة السيح، شملت مجمعات الهايبر ماركت، والتموينات، ومحلات بيع اللحوم والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، ضبطت خلالها 38 مخالفة، تم على إثرها تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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