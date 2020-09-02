"الرويلي": اليوم لا مكان لأنصاف الحلول في قضايا الإصلاح ومحاربة الفساد

خلال ورشة "حماية المال العام" لـ"صحة الجوف".. بالتعاون مع "نزاهة"

بحضور فارس بن مخيلف الرويلي، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، أُقيمت اليوم ورشة عمل بعنوان "حماية المال العام"، نظمتها واستضافتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة، وذلك ضمن برنامج "وطننا أمانة" بالمرحلة الثانية.

وافتتح المدير العام لصحة الجوف الورشة بكلمة، رحّب بها بالحضور مشيرًا إلى أن الورشة تأتي في مرحلة عنوانها "التغيير والإصلاح"، ويقودها ويحمل لواءها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عراب (رؤية السعودية 2030)، تنفيذًا لتوجيهات الملك الحكيم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-.

وأكد "الرويلي" أن المرحلة الحالية "لم يعد فيها مكان لأنصاف الحلول في جميع المجالات، ومن أهمها قضايا الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، التي نتناول في هذه الورشة واحدة من أبرزها، هي الفساد المالي وحماية المال العام؛ لنكون جميعًا عونًا للقيادة في تحقيق أهدافها، وتعزيز ثقافة وممارسة النزاهة، والمحافظة على المال العام، وسواعد بناء وفاء لهذا الوطن الغالي.. ونتطلع إلى أن تحقق هذه الورشة الهدف المنشود منها، وأن يسهم ما تقدمونه من طرح وتوصيات في تحقيق تطلعات القيادة، وأن نقدم ما بوسعنا خدمة للوطن، وولاء للقيادة".

كما أكد دعم أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف، ووزير الصحة؛ لإنجاح الورشة، والخروج بتوصيات تليق بنا وبحجم المسؤولية الملقاة على كل واحد منا.

من جانبه، أعرب بدر بن عايض الشهراني، المشرف العام على مبادرة "وطننا أمانة"، عن أمله بأن تخرج الورشة بالفائدة للجميع، مشددًا على أن واجب حماية النزاهة ومكافحة الفساد ليس خيارًا متروكًا للرغبة، بل هو إلزام والتزام وطني. مبينًا أن الهيئة تسعى من خلال المبادرة إلى تحقيق جملة من الأهداف بنشر ثقافة النزاهة، وتعزيز الشفافية ومبدأ المساءلة، والتوعية بأثر الفساد وأخطاره على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. كما تعمل على تعزيز ثقة المستفيد بالخدمات المقدمة له من الجهات الحكومية على مستوى مناطق السعودية.

وبدأت الورشة أعمالها باستعراض ومناقشة المحاور المطروحة، وعرض المستشار بالهيئة سعد بن عبدالعزيز العثمان المحاور، وتمت مناقشتها مع المشاركين الذين خرجوا بعدد من التوصيات.